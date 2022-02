Malgrat que Sant Valentí és a dues passes, les parelles espanyoles sembla que mantenen les ganes de celebrar l’amor no només en aquesta data, sinó durant tot l’any. I és que les agendes dels proveïdors del sector dels casaments són a vessar per a tot aquest 2022 i ja comencen a omplir les del 2023. Segons dades de la web especialitzada, Bodas.net, que pertany al grup internacional The Knot Worldwide, s’espera un augment del 20% de casaments respecte al 2019, últim any d’activitat normal per al sector.

Tot apunta que aquest 2022 es convertirà en un any sense precedents per a aquestes celebracions. I tot i que el 14 de febrer, per ser dilluns, només se celebraran el 0,37% dels casaments que s’esperen aquest any a Espanya, ¿quines són les dates que prefereixen els nuvis?

El mes favorit

Tot i que hi ha tants tipus de casaments com parelles existeixen, segons aquest portal, i les parelles que tenen registrades, els espanyols que donaran el ‘sí, vull’ aquest any semblen coincidir en determinades dates. Així, el 10 de setembre es preveu que sigui el dia en què més enllaços se celebrin a Espanya. N’hi ha previstos més de 8.000, cosa que representa el 4% dels casaments totals que se celebraran a Espanya per a aquest any. A més d’aquell dia, les dates més demandades són el 18 i el 25 de juny, i el 3 i el 17 de setembre.

I és que el 16% dels enllaços anuals que se celebren a Espanya tenen lloc al setembre. Existeixen diferents factors que poden portar les parelles a decantar-se per aquests períodes. Un d’aquests és el clima, ja que en aquesta temporada la calor comença a afluixar i el fred encara no ha arribat, cosa que converteix aquell mes en una bona època, sobretot si es té en compte que gran part de les celebracions es fan a l’aire lliure. L’altre factor està estretament arrelat a l’organització del casament: la majoria de peticions de mà a Espanya se celebren al desembre i l’agost, en èpoques vacacionals, i que les parelles, de mitjana, dediquen uns 12 mesos a l’organització. Però, també s’observa un nombre considerable de ‘casaments exprés’, que compten amb sis mesos de preparació, segons el ‘Libro Imprescindible de las Bodas’, publicat per Bodas.net en col·laboració amb el professor d’ESADE Carles Torrecilla i Google. No obstant, aquest any aquest tipus de casament ho tindran més complicat per trobar una data lliure disponible, especialment en cap de setmana, ja que les agendes dels proveïdors estan pràcticament completes.

Segons el mateix llibre, després de setembre, els altres mesos en què més enllaços se celebren són el juny (14%), el juliol (13,6%) i l’octubre (9,7%), respectivament.

En altres països

Les parelles veïnes dels països de Portugal i Itàlia també coincideixen amb les espanyoles. Setembre es consagra com el mes en què més enllaços se celebren en els dos països. Concretament les parelles italianes aquest any coincideixen amb les espanyoles i també trien el 10 de setembre d’aquest any com la data favorita per casar-se, mentre que les portugueses ho fan una setmana abans, el 3 del mateix mes. A França prefereixen fer-ho abans de les vacances d’estiu. El 25 de juny es consolida com el dia predilecte per a les parelles franceses que aquest any donaran el ‘sí, vull’. Però si es fa el salt a l’altre costat del bassal, es percep com el clima influeix en gran manera en la decisió de triar el dia de l’enllaç. En aquest sentit, aquest dissabte 12 de febrer serà el dia de l’any en què més enllaços se celebrin a l’Argentina, Xile, el Perú i l’Uruguai. Les parelles colombianes trien el març (19/03) i les brasileres i mexicanes els últims mesos de l’any: 12 de novembre i 17 de desembre, respectivament.

El ‘boom’ del 2022

A partir de l’anàlisi de dates de casament previstes per les parelles registrades en la web, es percep un increment superior al 20% de casaments respecte al 2019, l’últim any amb activitat normal per al sector. A més, és la primera vegada en anys que s’espera que se celebrin més de 200.000 casaments.