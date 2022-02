Antonio Resines, acabat de sortir de l'hospital, ha agraït en una emotiva carta a «tots» els treballadors del Gregorio Marañón per haver-li salvat «literalment» la vida. «Volia donar les gràcies a l'equip de l'UCI, i del pavelló de COVID 4/100, a TOTS (metges, infermeres, auxiliars, zeladors, netejadores...), perquè a part d'haver-nos tractat a la meva família i a mi amb una estima enorme, m'han salvat literalment la vida, perquè he passat moments més que complicats», ha dit l'actor. Resines, que aquest dijous va rebre l'alta hospitalària després de 48 dies ingressat a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid per complicacions derivades de la covid, ha assenyalat que, malgrat haver abandonat el centre mèdic, li queda «un temps de recuperació a casa», perquè li puguin donar l'alta definitiva.

A més d'agrair efusivament el treball de tots els que el van atendre a l'hospital, ha donat també les gràcies a tots els seus «amics i col·legues de professió, que han estat puntualment informats» per l'Ana i pel seu fill Ricardo. «Sé com han estat de pendents dels informes i que els han contestat cada dia. Ha sigut un suport fonamental per a ells», afegeix. Així mateix, afegeix a la carta les gràcies als mitjans de comunicació «pel respecte i l'estima amb què han tractat el tema, sobretot en els moments més complicats». Finalment, conclou Resines en la missiva remesa als mitjans: «Volia donar les gràcies a la meva família i els meus íntims amics, que sé que s'ho han passat molt malament i com han fet costat a l'Ana i el Ricardo tot aquest temps». «Espero estar ben aviat recuperat i poder contestar a tot el que em pregunteu en persona en comptes de fer-ho a través d'un comunicat, però ara mateix no tinc cap altra manera de fer-ho, ja que dir més de tres frases seguides, de moment m'esgota».