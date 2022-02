Ningú vol arribar al moment de la separació o divorci en una parella, i menys quan es tenen fills pel mig. Però moltes vegades, és l'única solució quan una relació és tòxica, no dona més de si i totes dues parts necessiten estar separats.

El moment en el qual hem d'anunciar als nostres fills la separació és difícil. Com li ho diem als nostres fills sense que els perjudiquem?

Claus per a dir als nostres fills que ens separem

Depenent de l'edat dels nostres fills, el nostre llenguatge i la manera de dir-ho haurà d'adaptar-se. La psicòloga experta en relacions de parella Silvia Congost ens dona algunes claus:

Cerca un lloc en el qual compartiu moments junts en família , com el saló o el menjador.

, com el saló o el menjador. Explica la situació quan el teu fill estigui tranquil .

. Absoluta sinceritat : Hem de ser sincers amb els nostres fills i no ocultar-los la situació. Per a això, sempre haurem d'adoptar el nostre llenguatge al seu perquè puguin entendre'ns.

: Hem de ser sincers amb els nostres fills i no ocultar-los la situació. Per a això, sempre haurem d'adoptar el nostre llenguatge al seu perquè puguin entendre'ns. Deixar-los molt clar als nens que no és per la seva culpa : "Nosaltres els estimem per igual. Cal explicar-ho de forma molt clara, plana i directa. Cal remarcar-ho molt. El que succeeix moltes vegades és que els nens en el seu fòrum intern acaben pensant que és per la seva culpa, que s'han portat malament, que no han fet el que els pares esperaven. Cal dedicar uns minuts a explicar-los això de manera ben clara, i això farà que transitin aquest canvi d'una forma molt més suportable", assenyala Congost.

: "Nosaltres els estimem per igual. Cal explicar-ho de forma molt clara, plana i directa. Cal remarcar-ho molt. El que succeeix moltes vegades és que els nens en el seu fòrum intern acaben pensant que és per la seva culpa, que s'han portat malament, que no han fet el que els pares esperaven. Cal dedicar uns minuts a explicar-los això de manera ben clara, i això farà que transitin aquest canvi d'una forma molt més suportable", assenyala Congost. Utilitza un llenguatge senzill : Els teus fills faran moltes preguntes, no entendran al principi la situació. Per això, cal explicar-los els canvis usant un llenguatge adaptat a la seva edat. “Les preguntes no cessaran. I no vindran just al principi, no… Les aniran fent amb el pas del temps i te les plantejaran en els moments més insospitats, encara que passin molts anys. No et castiguis. És normal. No et culpis”, compte Lucía, el meu pediatre en el seu llibre 'El viatge de la teva vida'.

: Els teus fills faran moltes preguntes, no entendran al principi la situació. Per això, cal explicar-los els canvis usant un llenguatge adaptat a la seva edat. “Les preguntes no cessaran. I no vindran just al principi, no… Les aniran fent amb el pas del temps i te les plantejaran en els moments més insospitats, encara que passin molts anys. No et castiguis. És normal. No et culpis”, compte Lucía, el meu pediatre en el seu llibre 'El viatge de la teva vida'. Donar afecte i amor : Els nostres fills no entendran la situació en un primer moment, i és molt possible que s'enfadin i no vulguin parlar amb nosaltres. Per això, tant en aquest moment com en els posteriors caldrà crear un vincle molt fort amb ells perquè no se sentin culpables de la situació.

: Els nostres fills no entendran la situació en un primer moment, i és molt possible que s'enfadin i no vulguin parlar amb nosaltres. Per això, tant en aquest moment com en els posteriors caldrà crear un vincle molt fort amb ells perquè no se sentin culpables de la situació. No sobredramatizar la separació: "La vida està feta de canvis i si arriba un punt en el qual no estiguem a gust estant junts, és una cosa que és molt possible que ens passi a la gran majoria i saber normalitzar això sense dramatitzar, sense veure-ho com que s'acaba el món perquè em separo d'aquesta persona, no fer-lo tan exagerat, ajudarà al fet que els nostres fills ho visquin amb molta més pau interior", compte Congost.

La por al fet que la separació traumatitzi als nostres fills

Moltes vegades preferim no separar-nos per por de les conseqüències que pot portar als nostres fills. Però hem de tenir en compte que si nosaltres no som feliços en família, els nostres fills tampoc ho seran. "Si no som feliços o no estem bé al costat de la persona que tenim al costat, hauríem de separar-nos, justament pels nostres fills", apunta Congost.

"Un divorci pot ser un aprenentatge i un ensenyament molt important. El nen no es traumatitza per una separació" assegura Silvia Congost.

És més, la relació que tenen els progenitors és el primer model de relació que aprenen els fills, i si és un model de relació tòxic, és molt probable que els nostres fills en un futur repeteixin aquest model de relació.

Per això, apunta Congost que més que una cosa traumàtica, la separació d'uns pares que ja no poden viure junts és una cosa de la qual es pot aprendre. "Un divorci pot ser un aprenentatge i un ensenyament molt important. El nen no es traumatitza per una separació. El nen es pot traumatitzar quan hi ha un abandó, quan hi ha un pare o una mare que desapareix i mai més se sap res d'ella o d'ell. Però per una separació no queden traumatitzats", conclou.