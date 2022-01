La mestra jubilada Catalina Casadevall Renart i la científica Rosa Maria Canet Avilés han rebut un càlid homenatge amb motiu del lliurament del guardó Espiga i Timó, que concedeix l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per la Festa de la Candelera. Catalina Casadevall, després d'una vida entregada a la docència, va decidir dedicar-se a l'activisme social per ajudar les famílies del poble en situació de vulnerabilitat, per mitjà de Càritas. Rosa Maria Canet s'ha fet un nom als Estats Units en el camp de la investigació i la recerca.

La capella del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries ha acollit l'emotiu acte protocolari. Els premis Espiga i Timó s'atorguen a totes aquelles persones, entitats o associacions que contribueixen en temes relacionats amb els valors socials, culturals, científics, religiosos, polítics, artístics, esportius, mediambientals, econòmics, morals o materials del municipi.