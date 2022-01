La desintegració d’un satèl·lit Starlink que la companyia SpaceX va posar en òrbita el 24 de gener del 2021 per proporcionar comunicacions d’internet sobre Espanya ha generat aquesta nit una espectacular bola de foc que ha pogut ser vista des de múltiples punts del país.

Aquesta bola de foc ha sigut gravada pels detectors que la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-Oest d’Europa (Xarxa SWEMN) opera en diferents observatoris del país, que treballen en el marc del Projecte SMART, coordinats des de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC).

L’anàlisi de l’investigador principal del projecte SMART, José María Madiedo, de l’IAA-CSIC, en què s’han inclòs també les dades proporcionades per alguns dels testimonis, ha permès determinar que el satèl·lit que va originar la bola de foc va entrar en l’atmosfera terrestre a una velocitat d’uns 27.000 quilòmetres per hora a les 23.00 hores d’ahir 23 de gener.

260 quilos

Es tractaria, ha explicat l’expert, d’un satèl·lit Starlink, amb una massa d’uns 260 quilos, que la companyia SpaceX va posar en òrbita el 24 de gener del 2021 a fi de proporcionar comunicacions d’internet.

La brusca fricció amb l’atmosfera a aquesta enorme velocitat va fer que l’objecte es tornés incandescent, i es va generar una bola de foc que es va iniciar a una altitud d’uns 100 quilòmetres sobre un punt situat al nord del Marroc, gairebé a la frontera amb Algèria.

Des d’allà va avançar en direcció nord-oest i al llarg de la seva trajectòria el satèl·lit va anar fragmentant-se, per això van poder veure’s diverses boles de foc avançant en paral·lel al tornar-se incandescents cada un d’aquests fragments.

Va acabar al Cantàbric

Segons la informació de què es disposa en aquests moments, la bola de foc hauria travessat tota la Península i finalment hauria arribat fins a Astúries, on hauria finalitzat la seva trajectòria sobre el mar Cantàbric.

Per tant, qualsevol possible fragment del satèl·lit que hagués sobreviscut al seu brusc pas a través de l’atmosfera terrestre hauria caigut al mar.

No obstant, Madiedo ha apuntat que el cas està encara en estudi per si noves informacions poguessin servir per obtenir més dades.