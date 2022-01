Caprabo ha renovat la confiança amb el «Club del Subscriptor» del Setmanari de l’Alt Empordà i, cada mes, sortejarà entre els nostres lectors més fidels dues cistelles amb una selecció de productes de temporada.

Comencem amb una selecció de bàsics per començar aquest nou any. A l’interior hi trobareu productes típics de la cuina mediterrània com oli Siurana, tonyina oli d’oliva, tomàquet fregit casolà, espagueti nero i cigró. Per als més llaminers, la cistella també inclou melmelada de figues i musli d’ametlla, avellana i nou. Els productes d’higiene personal estan orientats, aquesta vegada, a la cura personal. Hi trobareu gel de bany dermo i sabó de mans amb llard de karité. A més, la cistella inclou la Revista Sabor de Caprabo, amb propostes per a una alimentació saludable, receptes i consells per consumir de manera més responsable. Recordeu que per participar en aquest sorteig, heu de trucar al 972 510 715 cada dijous de 9 a 1 del migdia.