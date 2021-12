L’Ajuntament de Roses celebrarà el proper 8 de gener una recepció per donar la benvinguda als nens i nenes nascuts durant l’any 2021 al municipi. Durant l’acte es farà una fotografia de la generació rosinca 2021 i hi haurà una sorpresa per a tots els nadons participants. Les famílies interessades cal que s’inscriguin prèviament a protocol@roses.cat o bé trucant al 972 152 812.

Durant la celebració de l’acte es compliran les mesures i restriccions anticovid que siguin d’aplicació en aquell moment. El lloc on es realitzarà la recepció es decidirà properament en funció de la necessitat d’adaptació de la normativa Covid del moment, i es notificarà a totes les famílies inscrites abans del dia de la celebració.