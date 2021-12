Joan Prat de los Mozos (Barcelona, 1941), terapeuta i màster en Sofrologia ha rebut el Premi June Nystrom del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya, un reconeixement als professionals que destaquen per la trajectòria i implicació amb la professió. El premi que des de 1989 s’entrega en honor a June Nystrom, fisioterapeuta americana que va treballar a Catalunya amb nens afectats de poliomielitis, es va fer durant la Nit de la Fisioteràpia que va tenir lloc el passat 26 de novembre a Barcelona. També es va lliurar el Premi June Nystrom ex aequo a Mercè Sitjà i, de manera pòstuma, a Jordi Martí Boronat.

Reconegut com a un extraordinari fisioterapeuta i mestre de terapeutes, Joan Prat de los Mozos és un expert en sofrologia caycediana amb quaranta anys de professió. «Vaig introduir a Espanya fins a cinc especialitats que ara s’estan donant a la universitat i que llavors no es coneixien com la incontinència urinària o l’optimització dels ultrasons. Recordo que el primer curs que es va fer d’incontinència urinària a Espanya va reunir professionals de tot l’estat a l’Hospital de Figueres». Ha exercit de professor en diverses universitats, tant a Catalunya (Barcelona, Girona), com a Espanya (Alcalá de Henares, Granada) i França (Pau, Amiens). És soci fundador de la Societat Espanyola de Reeducació pelvis-perineal i membre del Comitè d’experts del Centre d’Estudis Col·legiats del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Actualment, desenvolupa la seva activitat professional al Grup Clínica Bofill.

Va formar part del grup de fisioterapeutes impulsors de l’Associació Espanyola de Fisioteràpia (AEF) i de la primera universitat de Fisioteràpia a Espanya a Santa Coloma de Gramenet. Aquesta àmplia trajectòria i especialment la seva dedicació vocacional a la professió i a difondre l’especialitat de la sofrologia de la qual ha estat professor en diverses facultats de fisioteràpia de Catalunya, Espanya i França va fer que el 2001 li concedissin el Premi Sant Jordi de la Sanitat.

Va ser l’any 1978 quan Prat va fundar el Centre Assistencial Empordà, amb seu a Figueres: «Vaig ser el fisioterapeuta que més quilometres vaig fer de tots els fisioterapeutes de Catalunya, pels viatges que feia a França, Suïssa i sobretot perquè baixava a les juntes que es feien a Barcelona que eren dia si o dia no». Cal destacar que Prat va tractar com a fisioterapeuta, entre altres personatges il·lustres, el ballarí Rudolf Nureyev i el tinent general Gutiérrez Mellado. En 1984 va ser requerit per a dirigir els treballs de recuperació física del pintor Salvador Dalí. D’aquests quatre anys d’atenció pràcticament diària a Dalí, Prat, amb la col·laboració de Dídac Moreno, en va fer un llibre molt especial titulat Calli i treballi, recuperant Dalí. Ara prepara una nova publicació, aquest cop centrada a explicar totes les aplicacions de la sofrologia.