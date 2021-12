Amb el Nadal a la vora, Castelló d'Empúries prepara diversos espais per fer les activitats programades i les celebracions com l’arribada dels Reis Mags.

Són vàries les accions que s’han desenvolupat paral·lelament per part de diversos col·lectius d’alumnes i gent gran per col·laborar amb la decoració de la vila des d’una perspectiva comunitària. Per una banda, alumnat de la llar d’infants, del cicle superior del centres educatius del municipi i unes 80 persones residents del Toribi Duran, elaboren i pinten unes estrelles de paper que decoraran la carpa dels Reis Mags d’Empuriabrava i altres espais municipals.

Anteriorment, aquesta activitat es feia de manera que els alumnes de les escoles es desplaçaven fins la residència i allà elaboraven junts la decoració nadalenca, afavorint així el contacte intergeneracional. Degut a la pandèmia, aquesta activitat ha hagut d’adaptar-se a les mesures sanitàries pertinents, però els diferents agents i participants involucrats esperen recuperar-ne el format original quan sigui possible.

Per altra banda, l'alumnat de la UEC de Castelló d’Empúries han elaborat un marc photocall per a l’associació de comerciants de la vila, amb el hashtag #nadalcastelloempuriabrava2021 com a protagonista. També han elaborat uns porta espelmes a partir de pots de vidre reciclats per fer arribar a diversos comerços del municipi com a elements decoratius.

L'alumnat dels dos perfils de PTT també han elaborat diversos elements. L’alumnat del perfil de vivers i jardins han creat unes corones de Nadal fetes amb elements naturals com branques, flors i fulles per a decorar alguns comerços del municipi. Aquest mateix alumnat, juntament amb el del perfil de vendes, oficina i atenció al públic, col·laboraran en la decoració de diferents arbres de Nadal que es col·locaran la carpa dels Reis Mags d’Empuriabrava i altres espais municipals.

Des del Departament d’Ensenyament de Castelló d’Empúries, es treballa amb la voluntat de promoure les activitats basades en la xarxa comunitària i la relació intergeneracional, amb la intenció d’afavorir la convivència i el sentit de pertinença al municipi i les festivitats que s’hi celebren.