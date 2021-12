Maria Assumpció Brugués Sala va néixer el 2 de desembre del 1931 i ha estat la primera figuerenca que aquest any, per haver complert 90 anys, ha rebut la medalla de l’Ajuntament de Figueres. El govern de la ciutat hauria volgut celebrar un acte per reunir tots els nonagenaris en un reconeixement conjunt i festiu, però a causa de les circumstàncies sanitàries s’ha optat per la prudència. Ara s’estan enviant cartes per oferir a les persones l’opció d’anar a buscar la medalla a la casa de la vila o de lliurar-la presencialment. En total, hi ha 120 persones que van néixer fa 90 anys.

La regidora Ester Marcos i el regidor Miquel Fernández han entregat la medalla a Maria Assumpció Brugués Sala de forma presencial. El moment l’han compartit amb ella els seus familiars i, curiosament, un d’ells és Miquel Fernández, net de l’homenatjada. Maria Assumpció Brugués Sala i la seva germana Matilde van regentar l’antic negoci familiar Vinos de Selva de Mar. Bodega Juan Sala, a la plaça del Sol de Figueres. Maria Assumpció va treballar a la botiga mentre va ser bodega. La seva germana va donar continuïtat al negoci i el va transformar en el popular i avui també desaparegut Bar Selva de Mar.