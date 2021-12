El ballarí Joan Salas (Figueres, 1978) ha tornat a l’escenari amb més força que mai després de passar uns mesos de parada forçosa a la ciutat on va néixer, a causa de la pandèmia. Forma part del musical Billy Elliot que està fent temporada al Teatre Victòria de Barcelona on està arrasant des que es va estrenar el passat 9 d’octubre. «Cada dia tenim ple, és un musical que emociona, la història toca molt de prop a tothom qui el ve a veure».

A Billy Elliot, el protagonista és un nen que ha de trencar prejudicis socials i familiars per dedicar-se a la dansa. Salas assegura sentir-se «molt identificat perquè jo també vaig viure moments complicats a Figueres». Havia estudiat música, teatre, però «m’agradava també la dansa... Em va costar molt fer el pas, perquè llavors hi havia molts prejudicis, però vaig decidir fer unes classes de dansa clàssica amb Marta Coll. Vaig començar tard, amb 18 anys, i totes les escoles estaven plenes de nenes, t’amagues i dius perquè no?, però et miren d’una forma estranya. En aquella època, Sílvia Busquets, que ballava en la companyia de David Campos, em va veure i vaig aconseguir tenir una beca a Barcelona amb la companyia, van creure que tenia potencial per convertir-me en ballarí», recorda.

Ara el teatre musical «ha fet un bé aconseguint que els nens entrin al món de la dansa a través d’altres disciplines i cada cop hi ha més nens ballant». A Billy Elliot, hi ha un elenc important de nens i nenes que ballen, assagen cada dia una hora i mitja, «tant de bo veiessin aquesta classe els nens que tenen inquietud pel ball». Salas, que els darrers mesos ha impartit diferents classes de ball en algunes escoles com La Nau Oliva de Figueres, assenyala: «S’ha de potenciar que els nens vagin a classe de ballet si els agrada».

El pianista, actor i ballarí figuerenc ve d’un altre musical d’èxit, La jaula de las locas, d’Àngel Llàcer. Ara amb aquest nou musical ha acceptat un repte important perquè a més d’interpretar el Billy Elliot adult és també el que es coneix com a swing, «un perfil que ha de cobrir tots els personatges de l’elenc, ja sigui cantant, ballant, per si algú falla. Haig d’estar preparat perquè de vegades ho sé amb molt poc temps. Són nou personatges i en un mes he estrenat tots els papers». Els últims anys ha volgut obrir-se al camp actoral, fent cursos en l’àmbit de l’audiovisual: «Jo sempre he tingut molts somnis, i encara que m’hagi costat arribar-hi, al final ho he aconseguit!»

Amb Billy Elliot «he fet un pas endavant. Salas assenyala la qualitat del musical: «És una producció que res té a envejar als musicals de Broadway o del West End de Londres» i celebra que en aquest moment «s’estigui apostant pel teatre musical a Catalunya, on cada vegada hi ha més produccions».

Àmplia formació

Salas va obtenir el títol professional de piano del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Va acabar completant la seva formació artística amb estudis de dansa clàssica i moderna, interpretació per a l’actuació textual, gestual, cinema i tècnica vocal. Va començar a ballar de forma professional a Barcelona i d’aquí se’n va anar a Madrid. Tenia vint-i-quatre anys quan va rebre una beca de la companyia de Víctor Ullate i va estar treballant en el ballet clàssic durant divuit anys abans de saltar al teatre musical. La gran oportunitat li va venir amb musicals com Follies, de Mario Gas, o La jaula de las locas, d’Àngel Llàcer.

Salas va veure aturada la seva trajectòria per la crisi sanitària, moment que va aprofitar per reconnectar amb la seva ciutat d’origen. Durant els mesos de pandèmia es va posar en contacte amb creadors de la ciutat i va tirar endavant petits projectes personals com Ser Artista, i també ha col·laborat amb Ángel Amieva i Estíbaliz Barroso en un proper projecte al costat de David Callahan que aviat veurà la llum.