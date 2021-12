La tonyina Trini ha tornat un any més abans de Nadal al port de l'Escala. I aquest any, com l 'any passat, ho ha fet acompanyada de la Roser, una altra tonyina. Des del 2015 que arriba per aquestes dates i converteix el port en un anar i venir de visitants que s'apropen per veure-la o donar-li peix. Només el 2019 va deixar de venir.

Vídeo: 'La Trini', la tonyina estrella del port de l'Escala Els pescadors que van alimentar-la el primer any que va arribar van posar-li Trini perquè és el nom de la secretaria de la Confraria de Pescadors. L'animal presenta unes marques que van servir perquè els anys següents sabessin que era el mateix exemplar. La peculiar història de la tonyina que sempre torna al mateix lloc i que es deixa veure i alimentar atreu cada any nombrosos curiosos. Des de l'Ajuntament, han fet difusió a través de les xarxes de la seva arribada un any més. La Trini i la Roser tornen a visitar el port de l’Escala. Benvingudes!! #visitlescala #incostabrava #catalunyaexperience #lEscalaMardEmpuries pic.twitter.com/GGrzGNZcYH — L'Escala Turisme (@visitlescala) 10 de diciembre de 2021 Segons han explicat les fonts municipals, els pescadors han estat aturats aquesta setmana i dimecres al vespre van sortir de nou a pescar. En arribar al matí es van trobar que havien entrat una vegada més al port les dues tonyines. A la segona, més petita, li van posar el nom de la Patrona Major de la Confraria, la Roser. Si ja era curiós que una tonyina vingués cada al port, diuen, encara ho és més que ara ho facin dues. Això atrau sempre curiosos. S'espera que aquest cap de setmana siguin moltes les persones que s'apropin al port per veure els animals.