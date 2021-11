L’àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ofereix el servei Infosex, per respondre a les inquietuds de joves i adolescents sobre sexualitat.

Dins de l’àrea de Joventut hi ha la comissió de salut, en la qual hi ha professionals que tiren endavant projectes relacionats amb la salut, tant física com mental. Un d’aquests projectes és l’Infosex. Té l’objectiu d’oferir un servei de prevenció i informació veraç i de qualitat sobre temes d’afectivitat i sexualitat vist des d’una mirada amb perspectiva de gènere i LGTBI, portat per professionals i especialistes.

Tal com explica la tècnica de l’àrea de Joventut del mateix Consell Comarcal, Irene López, el projecte es divideix en seccions. D’una banda, hi ha Instagram i xarxes, que és la part més visible, en la qual es fan dos directes mensuals en els quals es resolen dubtes que preguntin els joves. A més, des d’Instagram, es responen altres preguntes consultades de manera privada. D’altra banda, també es fan trobades presencials a l’oficina jove de Figueres, dos cops al mes, i la «Gira Infosex», en la qual visiten diverses oficines joves de la comarca. Finalment, també gestionen xerrades a instituts que els ho demanin.

Falta d’educació sexual

«En el currículum d’ensenyament de secundària, l’educació sexual és inexistent. La Generalitat vol que es comenci a incloure, però no se sap com es vehicularà» explica la psicòloga educativa i sexòloga Gisela Rodríguez, que és la professional que resol els dubtes que arriben a Infosex. Destaca també que l’educació sexual que reben els adolescents es redueix a les xerrades que demanen els instituts. No obstant això, cada vegada es demanen més xerrades dedicades a aquest aspecte, i es busca que siguin més profundes i que ajudin els joves a comprendre els canvis que viuen, a diferència de «la típica xerrada sobre com posar un preservatiu». Gisela Rodríguez avisa que tot i el servei d’Infosex, l’educació sexual arriba tard perquè «hi ha estudis que diuen que els infants comencen a tenir contacte amb pornografia o recursos d’internet que no són veraços entre els vuit i els nou anys, que encara són a primària. És cert que no passa a tots els infants, però sí a un percentatge molt gran».

Ara bé, el problema principal no és la falta d’educació sexual en si mateixa, sinó el desconeixement sobre com gestionar les emocions en general, com explica Irene López. «Tot això està lligat amb la falta d’educació emocional que hi ha en general. Vas veient que tot està anant allà mateix. Si haguéssim après des de petits a gestionar bé les nostres emocions, quantes coses no hauríem solucionat».

A Infosex, també han detectat la tendència que els adolescents intenten separar la sexualitat de l’afectivitat. «Jo tinc rotllos, però no nòvios» és una frase que cada cop senten més vegades, fruit de la por al rebuig que han heretat dels adults. D’altra banda, a l’hora de fer directes d’Instagram, les preguntes sobre amor són molt freqüents.

Com creus que accedeixen els joves a la informació i als dubtes sobre sexe?

Hi accedeixen molt aviat. Les escoles donem molta informació biològica i als instituts ens centrem a evitar embarassos Josep Alegrí - Docent i regidor de Joventut a l'Ajuntament de Figueres

Buscant a YouTube, preguntant a amics i germans, consumint sèries de ficció o amb xerrades i llibres que ofereix l'institut Àngels Vila - Docent

La font d'informació a partir de la qual resolen els seus dubtes és la pornografia, i, com és d'esperar, no és el millor referent Enric Sansalvador - Docent i director de lleure

Els joves accedeixen a un contingut sexual heteropatriarcal basat en mostrar una identitat de gènere políticament correcte Rut Rodeja - Docent i monitora de lleure

S'informen molt entre iguals, entre ells. Amb el confinament s'han obert més a buscar a les xarxes i a canals com YouTube Mohamed El Amrani - Comunicador i emprenador social

Centrar-se en el jove

Tot i que subratllen el paper molt important de les famílies, des del servei de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà centren els seus esforços per ajudar el jove, perquè l’objectiu del servei és el de «fer que el jove sigui autònom». Infosex busca donar la informació al jove i també fer-li accessibles les eines necessàries perquè en cas de necessitar informació sobre sexualitat sàpiga on pot trobar-la. A més, els adolescents s’allunyen dels seus pares, ja que una de les seves fites de desenvolupament és marxar de casa, fet que subratlla la importància d’actuar directament amb els joves.

Infosex, a part de les xerrades que responen a les necessitats que detecta, contesta les preguntes que plantegen els joves o, en cas que sigui necessari, els deriva cap a altres serveis. Les consultes se’ls poden fer arribar a través dels perfils d’Instagram de l’oficina jove (@empordajove) o directament al perfil propi d’Infosex (@infos3x_emporda).