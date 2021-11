Aitor Giró Barberia y Estética de Bàscara nominada als premis que atorga la revista Soybarbudo, en la categoria de millor barberia revelació de l’estat espanyol. Aitor Giró, que va començar com a aprenent als catorze anys a la barberia Quim i Joan de Figueres, ha obert el seu propi negoci el març d’aquest mateix any 2021.

No obstant això, va aparcar les tisores durant una temporada llarga «perquè era jove». Va passar a dedicar-se al fitness, on va arribar a competir, fins que una lesió al genoll el va fer parar. Amb aquest canvi, i «com que tenia l’espina de la barberia clavada» va tornar a agafar les tisores amb vint-i-un anys. Després de treballar a Girona, va decidir obrir la seva pròpia barberia.

Aquest salt, el d’obrir el seu propi negoci, va venir motivat per diversos factors. Aitor Giró reconeix que, en treballar a Girona, «veia molt poc temps al meu fill petit». Segons explica, marxava de Bàscara a les nou del matí i no arribava a casa fins dotze hores més tard. A més a més, també volia demostrar que una «barberia de poble pot competir perfectament amb una barberia de ciutat». Explica que el seu objectiu era aconseguir que la gent es mogués a la seva barberia. I ho ha aconseguit.

Aitor Giró explica que ell veu el tracte al client com al factor que fa que el client vulgui tornar a una barberia «en el món de les barberies, el 70% és el tracte. Per molt bé que tallis els cabells, si no el tractes bé no tornarà».

Només deu barberies de tot l’estat arriben a la final dels premis Soybarbudo, i Aitor Giró Barberia y Estética és l’única d’un poble de vora mil habitants que ho aconsegueix. A més a més, enguany s’ha batut el rècord de participació en els premis, en els que s’han presentat més de cent precandidats.

A la província de Girona també ha sortit nominada la barberia Scoundrels Barber, de Girona ciutat, que pot guanyar la consideració de Millor Barberia i la de Millor Disseny. En aquesta última categoria, també opta al premi el negoci The Barber Shop, també de Girona.

Els guardons es repartiran a un acte que se celebrarà el proper 27 de novembre, a l’hotel Olympia Events de Alboraia, València.