El repartidor d’Amazon que va ser acomiadat a Florida (Estats Units) després de viralitzar-se un vídeo en què es veia una dona sortint descalça de la part posterior de la seva furgoneta de feina ha donat la seva versió dels fets. I, lluny de donar una excusa peregrina, ha confirmat el que tothom va pensar després d’observar les imatges.

Tywan George, que així s’anomena el ja extreballador del gegant del comerç electrònic, va explicar al portal TMZ que la noia del vídeo és «la meva companya. La conec personalment». Davant la insistència de l’entrevistador sobre què estaven fent ell i la dona a la furgoneta, George va dir sorneguer que només estava fent la seva feina: «Entregant el paquet». «El lloguer és alt a la ciutat. Només estava arribant a final de mes», va afegir.

Tot seguit, va voler restar importància als fets: «Això va ser una vegada. Un incident d’una sola vegada. Honestament, no obstant, vaig fer el que faria qualsevol altre home als Estats Units. És el que és».

L’exempleat admet que sabia quin seria el desenllaç quan va veure que el vídeo s’havia viralitzat perquè Amazon és «estricte» quant a les violacions de les seves polítiques. No obstant, considera exagerat que el fessin fora: «No hi va haver cap paquet reportat com a perdut, no es va reportar res robat, va ser només que l’incident es va tornar viral».

Però després d’aquestes declaracions s’ha sabut que practicar sexe no era l’únic que feia a la seva furgoneta de repartiment. El Tywan també aprofitava el vehicle per gravar-s’hi rapejant i ballant.