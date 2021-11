El Rotary Club Roses Empuriabrava va fer entrega, divendres passat, del reconeixement memorial Carlos Dezuttere a Pilar Serra (Sant Pere Pescador, 1957), que ha estat presidenta de la Fundació Roses contra el Càncer, per la seva tasca humanitària i dedicació al capdavant de l’entitat durant vuit anys. Serra deixà la presidència l’any passat –càrrec que ocupa Núria Pàramo– però encara forma part de la junta.

El guardó Carlos Dezuttere és un reconeixement anual que atorga el Club Rotary en honor al fundador de l’entitat a Empuriabrava i que arriba enguany a la seva 26a edició. «Es tracta d’un reconeixement social que fem a aquelles persones o entitats que han dut a terme una tasca destacada per a la vila de Roses o de Castelló i Empuriabrava» ha destacat l’actual president del club Manel Bartoll. L’acte de divendres es va celebrar a l’Hotel Risech de Roses amb l’assistència dels Alcaldes de Roses, Joan Plana i de Castelló d’Empúries Salvi Güell i membres de la Fundació. El sopar va comptar amb la Visita del Governador del Districte, Don José Antonio Luis Riquelme.

El president del Rotary Club Manel Bartoll va atorgar el reconeixement a Pilar Serra de qui va desgranar alguna part de la seva biografia i algunes de les seves aptituds i aficions més destacades: «Sent la gran de 6 germans, el món se li trencà quan als seus 18 anys morí el pare amb 47, va haver de deixar tots els estudis i el somni d’aprofundir en la Història de l’Art. Des de les hores ha estat autodidacta i es defineix com a lectora compulsiva i amb enormes ganes d’aprendre. De professió comptable administrativa, els seus hobbies són, llegir, cuinar, fer pilates i teatre. Enguany se celebren els quaranta anys del Grup de Teatre Roses del que en forma part. També pertany al grup de danses tradicionals de la nostra vila i a la colla gegantera de Roses».

El reconeixement li ha estat concedit per la seva tasca al capdavant de la Fundació Roses contra el Càncer, després de vuit anys com a presidenta de l’entitat «i per valorar la feina ben feta al davant de la Fundació s’ha decidit fer entrega d’aquest guardó. Com ella mateixa explica tot el que fa, és fet amb moltes ganes i posant-hi les hores que faci falta, fins a assolir els resultats marcats i d’això el Rotary Club Roses-Empuriabrava en volem donar fe» conclou Bartoll.