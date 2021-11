Magda Malé i Cornellà (Figueres, 1955) ha acabat la seva etapa activa al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, després d'haver-hi entrat l'any 1992. Malé va ser Secretària de Presidència havent conegut a tots els alcaldes de la comarca. Amb ella, acabada de jubilar, ens dediquem a recordar els vells temps de la seva tasca com a secretària de Presidència del Consell.

Quan va començar a treballar a l’administració local?

Vaig entrar-hi l’1 d’agost del 1992, quan ja tenia la mainada gran i podia fer horari sense cap problema i, llavors, hi havia una plaça al Consell Comarcal per a auxiliar administratiu i m’hi vaig presentar.

Eren anys molt diferents…

Molt. No té res a veure la gent com era, la feina que feia, i la relació amb l’administrat tampoc tenia res a veure. Tot ha canviat molt i molt.

Recorda els canvis que ha anat experimentant al llarg dels anys?

S’ha agafat molta més envergadura, perquè, abans, a part de projectes amb els ajuntaments, fèiem el transport escolar i menjador amb Ensenyament, assessorament informàtic als ajuntaments, permisos per obrir nous establiments i indústries i no gairebé res més.

Vostè va començar a treballar al carrer Peralada…

Sí, al principi, eren dos pisos i, quan vam marxar d’allà, estàvem en quatre pisos. El Consell s’havia anat expandint.

I llavors van traslladar-se al carrer Nou…

Aquí, hi havia més espai i es podia agafar a més gent. Quan vam anar al carrer Nou, hi havia dos llogaters a l’edifici. No era tot del Consell Comarcal. Hi havia la senyora Maria i un advocat a l’altre pis. Va ser un compromís quan vam agafar això.

Tenien bona convivència?

És senzilla, la convivència, però, ara, gairebé no ens relacionem. Amb la pandèmia, passaves temps sense veure una persona. No sabies si estava de vacances, de baixa o feia teletreball. La relació de personal s’ha perdut molt. D’allà cap aquí, vam créixer molt, sobretot l’àrea de Serveis Socials, que és enorme i no coneixes a tothom, quan abans ens coneixíem tots.

I, també, va facilitar que la gent del carrer tingués més accés a l’administració…

És clar. A més a més, s’han derivat molts altres serveis. Una cosa que es porta ara és l’Habitatge, com el lloguer, la rehabilitació, i tot això mobilitza molta gent.

Ha conviscut amb molts presidents i presidentes…

Des del primer, Marià Lorca, fins a la darrera, Sònia Martínez. També, vaig estar amb Martí Palahí, Jordi Cabezas, Xavier Sanllehí, Pere Vila, Ferran Roquer i Montse Mindan.

Amb quin model s’ha sentit més ben tractada?

De ben tractada, m’hi he sentit amb tots. Cadascú té el seu caràcter i la seva manera de fer, però no puc dir res dolent de ningú. Amb la que no tenia tanta relació, era amb Consol Cantenys, perquè va fitxar l’Alfons Gumbau, que li portava el dia a dia. Però, com que jo estava situada allà mateix, també hi era. Amb alguns, tenia més feeling que amb altres.

Alguna anècdota en particular?

Hi havia una senyora que anava dient que, allà, m’hi havia col·locat el meu home (l’exvicepresident del Consell, Joan Vilahú), però, quan el meu home va venir, jo ja feia set anys que hi era, allà. Cada any, per santa Rita, fèiem una festa. Anàvem a dinar i fèiem una excursió. Hi va haver un any que vam anar a Roses i, amb vaixell, vam anar fins al Cap de Creus. Però no feia gaire bon dia i, quan feia una estona que érem per dins de mar, qui portava el vaixell ens va dir que, llavors, notaríem la diferència entre la Mar d’amunt i la Mar d’avall. Vam agafar una onada i una mà d’aigua va entrar a dins del vaixell. Tota la gent que era a la part baixa va quedar amb aigua fins a mitja cama. Un dia, baixant per l’escala del Consell, anava amb bosses a cada mà, vaig entrebancar-me i vaig caure de caps. Punts al cap, les ulleres trencades i un mes i mig de baixa.

Què li ha portat treballar en aquest tipus d’administració durant tants anys?

Tractava molt amb tots els alcaldes de la comarca. Amb el meu passat polític, tenia molta relació amb el món comarcal.

La política municipal té molts seguidors?

Crec que, ara, s’ha perdut tot això. La política ha canviat molt. No crec que la gent segueixi la política. La gent està molt desencisada.

Com han viscut la pandèmia?

Difícil, perquè l’àrea de Serveis Socials ha tingut molta feina i els altres ens hem hagut d’acostumar a treballar des de casa.