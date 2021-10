Amb un merengue ple d’alegria, positivisme i color, propi d’aquest gènere musical llatí i universal, que porta per títol De mil maneras, s’ha estrenat com a compositor Fidel Fernández Valdés (l’Havana, 1982) al costat d’una de les cantants cubanes de més prestigi, Lucrecia. L’artista ha fet tot un exercici de confiança al que és també el president del seu club de fans a Espanya. El músic, establert a Peralada, reconeix estar vivint un somni: «No m’ho acabo de creure, hi ha molta gent que escriu i les seves coses es queden guardades en un calaix. Jo he tingut la sort de compondre un tema i que una artista com ella el canti, tan reconeguda a Espanya i sobretot a Llatinoamèrica, que ha compartit escenari amb els grans. Més que una fita assolida, això és per a mi una súper experiència». La mateixa artista defineix la lletra de la cançó així: «És llum i és esperança».

Graduat en turisme, Fidel Fernández va arribar a Catalunya el 2008: «Jo treballava a l’Hotel Sol Melià de l’Havana i allà vaig conèixer un empresari de l’Alt Empordà que em va donar l’oportunitat de venir a treballar a la Jonquera. Mesos més tard vaig trobar feina en un hotel de Peralada. Des de llavors estic treballant allà». Ha estat des de la cocteleria de l’Hotel Golf Peralada, on «m’he dedicat a barrejar l’art de combinar alcohols amb la melodia de la meva veu. Preparava begudes i sortia a la barra a cantar». Sempre ha existit un fort vincle entre Cuba i Catalunya, assegura Fidel, que es dedicava a cantar boleros a les parelles i a animar les nits. Gràcies a la seva feina, ha pogut conèixer moltes de les personalitats que desfilaven pel Festival de Peralada i que feien nit a l’hotel. Ha tingut el privilegi de cantar-li a Plácido Domingo, Massiel, Rosario Flores, Àngels Llàtzer o més recentment Sergio Dalma. «Cada cop que ve algun artista intento interpretar per a ell alguna cosa, m’agrada i forma part del meu adn».

Per la seva essència caribenya, com a artista «sento molta afinitat amb Celia Cruz, és el meu referent musical i també per Lucrecia. Ella va marxar de Cuba molt jove i sempre vaig tenir devoció per la seva música, comprava els seus discos i, per casualitat, un any ens vam trobar a la fira dels indians de Begur. Però és molt difícil que una artista et faci cas el dia de la seva actuació i no vaig poder apropar-m’hi». Uns anys més tard, Fernández va conèixer el mànager de Celia Cruz, Omer Pardillo, «i per coses del destí ell treballava amb Lucrecia, m’hi va posar en contacte i des d’aquell moment va sortir una amistat increïble, màgica, bonica, sincera. Sempre diem que Celia Cruz ens va presentar».

La passió per la composició estava present feia temps, explica, però mai s’havia atrevit a fer cap pas fins que un dia «Lucrecia em va animar a escriure i va sorgir Agua, azúcar, chocolate. Després va escriure De mil maneras, l’any 2019, just abans de la pandèmia, coincidint que «és un veritable cant a l’esperança i a l’optimisme». El 21 de maig del 2021 és quan surt al mercat el disc de Lucrecia, De mil maneras, «que porta el nom del meu tema i on hi ha set temes que s’ha anat sumant pel camí en col·laboració amb altres artistes i compositors de Miami i Barcelona. «Lucrecia és molt bondadosa i m’ha donat l’oportunitat de fer música, m’ha obert les portes perquè una persona que ningú coneix pugui compondre per a algú que coneix pràcticament el món sencer. Ella és molt especial i molt important a la meva vida». Ara continua escrivint nous temes que espera que vegin la llum l’any que ve.

La seva dedicació i amor per la cultura en general l’han portat a convertir-se en cantant, compositor i ara també escriptor». Acaba de publicar, amb l’editorial Punto Rojo, un petit llibre de reflexions de vida, coses que tenia per dins i que volia expressar. Reflexiones desconfinadas es pot trobar a la Casa del Libro, El Corte Inglés o FNAC i també online a Amazon, Google Play, iTunes. El seu pròxim projecte literari és escriure les seves vivències en una publicació que portarà per títol Un cubano a l’Empordà.