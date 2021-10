El Casal de l'Avi de La Jonquera va organitzar dissabte passat la Festa de les Noces d'Or dels seus associats procedents de diversos pobles de l'entorn. Com l'any passat no es va poder fer l'homenatge per la pandèmia, en la celebració d'aquest any també s'han inclòs les sis parelles que complien 50 anys de casats durant el 2020 (Jordi Cabezas Llobet i Núria Monjonell Pineda; Rafael Lago Tenorio i Lola López Caballero; Joan Faig Sagué i Margarita Salellas Garayoa; Josep Ribas Sabater i Margarita Pallisera Rigall; Enric Traver Sacera i Maria Quintana Ripoll; i Antoni Juana Geli i Montserrat Pairó Bonamaison). Durant aquest 2021 han sigut nou matrimonis: Jaume Sabiol Canela i Maria José Juanola Torrent; Carles Gorris Lagresa i Margarita Llosa Mach; Francesc Boada García i Carme Monjonell Pineda; Jesús Panareda Guardiola i Maria Rosa Dominguez Pascua; Miquel Bertran Martimort i Nicolasa Peña López; Josep Vicens Mallart i Francesca Gardella Clotas; Miquel Vilardell Vidal i Mari Carmen Sabiol Moncanut; Juan Cabas Torres i Felisa Ruiz Rubio; i Félix Carreras Compte i Anna Maria Borràs Martínez.

La Junta va lliurar una placa commemorativa i flors a cada matrimoni, inclosos els que no van poder assistir a la festa per motius personals.

Es va celebrar una Missa Solemne a la Parròquia de Santa Maria de la Jonquera i després va haver-hi un dinar a Can Pau de Cantallops, en el qual van assistir 75 persones.

L'acte va comptar amb els parlaments de l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i del vicepresident del Casal de l'Avi, Jaume Fiol.