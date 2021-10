Un jove banyolí ha creuat tota Europa en una bicicleta de bambú. Sergi Unanue ha pedalat durant més de 7.000 quilòmetres des de la punta de Tarifa fins al cap del Nord, a Noruega. Entremig ha passat per diferents països, superant adversitats com vents de més de 100 km/h o algunes inundacions que van obligar a modificar la ruta de l'aventurer. Tot plegat, per conscienciar dels efectes que està tenint el canvi climàtic. Unanue ha invertit 142 dies en arribar a la seva destinació final, dormint a la tenda d'acampada que portava a les alforges de la seva bicicleta. Durant el recorregut, el banyolí ha hagut de dormir en zones caloroses d'Andalusia al voltant dels 40 graus o a les fredes nits de Noruega sota de les aurores boreals.

La principal característica del viatge ha estat la bicicleta, feta amb fusta de bambú, un material sostenible i fort que es pot utilitzar en la construcció, fins i tot de ponts i edificis. Aquesta planta és considerada per a molts la matèria prima del futur. Unanue explica que comparat amb els materials convencionals que s'utilitzen, el bambú és tan lleuger com l'alumini, tan rígid com l'acer i una alternativa molt més sostenible.

En aquest sentit, l'aventurer el bambú ofereix unes característiques naturals que promouen la durabilitat del producte. A més, aquesta fusta absorbeix diòxid de carboni (CO2) i allibera un 35% més d'oxigen a l'atmosfera que la majoria d'arbres. No obstant, amb la tecnologia actual és impossible fer una bicicleta completament de bambú, de manera que algunes parts, com els pedals, la cadena o els frens, estan fets amb altres materials.

Un fenomen a les xarxes

Abans de l'arribada del coronavirus, el periodista havia estat explorant Àsia durant gairebé dos anys, un període durant el qual va protagonitzar diverses expedicions. Entre elles, la que el va convertir, juntament amb Dani Benedicto, en el més jove del món en creuar l'Himàlaia a peu sense assistència, després de recórrer més de 1.700 quilòmetres en 99 dies per camins. Altres aventures d'Unanue han estat comprar cavalls a Mongòlia per endinsar-se a l'estepa mongola, anar caminant des del sud de Vietnam fins a Tailàndia, creuant Cambotja sencera només a peu o recórrer els racons més desconeguts del Vietnam en moto.Totes les aventures de Sergi Unanue queden recollides a les xarxes socials que utilitza diàriament per explicar els llocs que visita. Sota el nom de 'Los Viajes de Walliver', Unanue ha arribat als més de 100.000 seguidors, entre Youtube, Instagram i Twitch.