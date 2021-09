Segurament si parlem de programes de TV3 com Veterinaris o Caçadors de bolets a tots ens sonaran, però potser no sabem qui hi ha al darrere de tot plegat. A la direcció de programes com aquests hi havia el periodista Pol Izquierdo.

Izquierdo fa 10 anys que està vinculat a l’Empordà perquè «hi passo els estius, primer a Albons, i des de 6 anys en un veïnat de Ventalló, molt a prop de l’Escala», afirma el periodista. El fet que sigui el lloc on els seus fills han crescut passant els estius i hi han sigut i són feliços fa que «hi tingui una vinculació especial, i esperem poder seguir-ne gaudint molt temps més».

Pol Izquierdo va estudiar la carrera de periodisme i just en acabar-la va entrar a treballar a TV3 després de fer una beca l’any 1996. Durant uns quatre anys va ser al Departament d’Informatius i durant dos anys també va treballar a la CNN+. «El periodisme de carrer m’agrada molt i quan feia de reporter de TV3 m’ho passava molt bé», afirma el periodista. En aquella mateixa època va poder fer alguns documentals del 30 minuts, entre els quals va destacar «Tor: la muntanya maleïda», en el qual es parlava com per l’especulació immobiliària, odis personals, contraban, assassinats i pistes d’esquí, va canviar el panorama del que era un dels pobles més rics dels Pirineus.

Posteriorment, Izquierdo explica que «quan va sortir la meva plaça a TV3 va sortir al Departament de Nous Formats quan el portava en Paco Escribano» i a partir d’aquí va ser quan del periodisme va acabar orientant-se al guió i la direcció de sèries híbrides que combinen la part de documental i la part d’entreteniment. Actualment, aquest departament ja no existeix, però ha marcat la història de TV3 dels últims 20 anys i «sobretot s’ha caracteritzat per fer un tipus de format d’observació de la realitat, tenint un vessant històric, social i d’entreteniment importants», explica el periodista. De fet, d’aquí n’han sortit molts programes del prime time de la televisió pública catalana, com Caçadors de paraules o Històries de Catalunya. Ara mateix, des que no existeix aquest departament, se n’ha creat un de sol que és el d’Entreteniment i Actualitat.

«Aquesta és la virtut, és una feina molt bonica i de molta responsabilitat perquè has de guanyar-te la confiança de la gent que ha sigut molt generosa obrint i deixant que gravis per dins»

Precisament, el barceloní ha estat a la direcció i al guió de molts programes d’èxit, com Emergències, Aeroport i L’Au pair. Relata que «és un orgull i una satisfacció perquè són feines en equip, molt intenses». Aquest tipus de programes han permès als espectadors poder veure com funciona per dins un hospital, un servei d’emergències, un jutjat o una clínica veterinària, entre molts d’altres. Izquierdo afirma que «aquesta és la virtut, és una feina molt bonica i de molta responsabilitat perquè has de guanyar-te la confiança de la gent que ha sigut molt generosa obrint i deixant que gravis per dins», i afegeix que «aquestes persones t’ensenyen situacions que normalment no s’hi té accés i et donen una confiança, i el que has de fer és reproduir el que has vist de la manera més objectiva possible».

L’any passat va estar a la direcció dels dos capítols de Crims dedicats al cas Helena Jubany, per a Iziquierdo és «l’experiència periodística més intensa que he viscut». Es van reconstruir tots els fets i es va reobrir el cas, tot i que al final s’ha tancat. «Va ser molta feina, i ens vam trobar la sorpresa de les declaracions del Policia Nacional acusant directament el jutge de mala praxi». Expressa que va ser molta responsabilitat perquè «hi ha una família que fa molts anys que pateix». Izquierdo afirma que «en aquells moments és quan t’adones que el periodisme serveix per a alguna cosa».