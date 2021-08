La desaparició de Thérèse Lacroix m’ha portat una colla de records. Vaig tenir el plaer de tractar-la de ben a prop amb motiu de l’exposició El Dalí de Lacroix, organitzada pel Setmanari de l’Alt Empordà amb una feina d’equip amb Santi Coll i Carles Ayats el 2004.

Recordo perfectament com Thérèse Lacroix no suportava la mediocritat, sabia com encaminar els projectes perquè fluïssin amb la llum de la creativitat de la seva parella el gran fotògraf Marc Lacroix. Thérèse m’explicava com es va desenvolupar la sessió de fotografia que va tenir lloc al castell de Púbol el 1971, en motiu d’un reportatge fotogràfic publicat a la revista Vogue. És l’únic reportatge on Gala es va prestar a deixar-se fotografiar en la intimitat, dins la seva llar peculiar. Seguint una posada en escena, meticulosament estudiada per Dalí, Thérèse va tenir cura de fer sentir còmode a Gala, d’ajudar-la a vestir, pentinar-li els cabells i fer-la somriure com una nena davant de l’objectiu de Marc Lacroix, sense por de mostrar les seves arrugues, ja ben visibles.

La Thérèse era una dona d’una gran fortalesa interior, que va defensar fins a les darreres conseqüències l’obra magnífica de Marc Lacroix. Plegats em van ajudar a entendre el Dalí dels anys setanta, el de la ciència i els jocs òptics. El Dalí meticulós, que cercava entre els seus col·laboradors una excel·lència per aplicar en el seu procés creatiu. També el Dalí que posava per davant de tot la seva obra, sabent que la mort és tan sols un petit accident davant de la rellevància de l’acte creatiu. Thérèse i Marc Lacroix van ser testimonis del moment en que el pintor va rebre la trista notícia de la mort sobtada de l’arquitecte l’Emílio Pérez Piñero, l’autor de la cúpula geodèsica del Teatre-Museu Dalí. Era el 8 de juliol de 1972, i es trobaven a punt d’iniciar una sessió fotogràfica. Davant de la terrible notícia, Marc Lacroix va suggerir de deixar aquella sessió per una altre ocasió, Thérèse recordava com Dalí va afirmar que «l’espectacle havia de continuar». Van batejar una de les fotografies resultants d’aquella tarda La constant tràgica de la mort. I aquells ulls blaus intensos del Marc Lacroix, de plenitud i pau interior davant del mar de Cadaqués.

Em quedo amb aquesta imatge de la Thérèse, la que va seduir a Dalí, que representa l’inici de tot plegat. Una fotografia realitzada amb un aparell molt simple, un Kodak Instamàtic, que va cridar l’atenció al fotògraf Brassaï i va empènyer als Lacroix a retornar a Portlligat pes mostrar la fotografia a Dalí. La resta és història, l’inici del treball per assolir les obres estereoscòpiques, on Dalí conqueria la tan desitjada tercera dimensió.

Bon viatge Thérèse!