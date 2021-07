Biz Markie, raper de l’escena novaiorquesa dels anys 80 i un dels pioners del ‘beatboxing’, ha mort aquest divendres als 57 anys, segons ha confirmat la seva família. El també productor i ‘dj’ que va saltar a la fama amb l’èxit de ‘Just a friend’ el 1989 era conegut en la indústria musical com ‘el príncep pallasso del hip-hop’ (‘The Clown Prince of Hip-Hop’) per les seves cançons carregades d’humor i ironia que van revolucionar el rap, fins aleshores un gènere musical més agressiu.

A més, el cantant va ser un dels impulsors del ‘beatbox’, que va sorgir en l’escena musical de Nova York a mitjans dels anys 80 com una tècnica capaç de recrear ritmes, compassos i sons musicals utilitzant només l’aparell fonador.

«Agraïm les moltes trucades i oracions de suport que hem rebut durant aquest moment difícil. Amb el seu art, Biz va deixar un llegat que serà sempre celebrat pels seus companys de la indústria i els seus estimats fans», ha escrit la família en un comunicat remès a The Hollywood Reporter.

Tot i que no van donar detalls dels motius de la seva mort, el diari va recordar que feia temps que Markie patia problemes derivats de la diabetis i va estar hospitalitzat a principis d’aquest any.