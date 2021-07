El cantautor empordanès Josep Tero apareix decididament en escena el 22 de març del 1982 al Pavelló Olímpic de Badalona, en un concert compartit amb Lluís Llach i Marina Rossell. Divulgador tenaç dels poetes i la cançó tradicional dels Països Catalans, enregistra el primer disc l’any 1982, poc temps després d’haver participat com a cantautor convidat en els concerts de Lluís Llach els anys 1984 i 1985. El seu treball reflecteix sempre un compromís amb la defensa de la llengua dels Països Catalans i la lluita per les llibertats individuals i col·lectives.

«Soc un bon empordanès. Arreu on vaig, penso que existim, sobretot a través dels empordanesos que deixen petjada: des dels primers que es van dedicar a salvar el territori fins als poetes i altres escriptors i periodistes». Tero explica que, amb la música, ha demostrat aquest efecte vers l’Empordà. «Soc un empordanès fascinat pel seu territori», explica.

Des de molt petit, es va plantejar dedicar-se a la música: «Les corals infantils em van fer viure el cançoner tradicional i altres músiques de diferents autors que eren la base de molts assajos de l’escolania de l’Escala. El meu avi –continua explicant– em va regalar la primera guitarra… Era tan gran que no la podia agafar», explica.

El més apassionant de la seva vida, segons explica, va ser la descoberta del país, a través de la música cantada pels cantautors, des de Raimon, Llach, Maria del Mar Bonet fins a tots els altres. «Per a mi, ha estat el punt de partida de molts treballs», confessa Tero.

De petit, Josep Tero va saber la pobresa material de músics i compositors… Fills o nets d’aquells músics el convidaven a jugar a casa seva, i fou aleshores que començà a entendre bona part del que el mou a crear, a fer cançons. Anava a casa d’amics seus, com a ca l’avi Xaxu, el més prolífic i més refinat d’entre tots els compositors que llavors hi havia, home lliurat absolutament a la música i compromès a defensar sempre Catalunya. Tero recorda amb afecte haver passat hores i hores a casa seva, amb el seu net, on aprenia a estimar les sardanes que l’avi Xaixu havia compost.

La música, per a Tero, ha estat sempre «paisatge per a una vida amable i de satisfaccions diàries. Ara –segueix dient– hi ha una oferta molt gran de gent emergent, i me n’alegro molt». En el transcurs de la pandèmia, manifesta que ha tingut molts recitals a la seva agenda. «Des del juliol de l’any passat fins a l’abril d’enguany, n’he tingut molts, però no ens fem rics; fer un disc és una feina molt cara!», apunta.

Ara, tot i l’energia amb què prepara el seu onzè disc, participa igualment en molts actes. Comenta el benestar que li dona aquest nou enregistrament, que es basa en músiques jueves i de trobadors. Una nova etapa d’aquest cantautor que va coincidir amb l’escriptora Maria Àngels Anglada quan estudiava a l’institut Ramon Muntaner de Figueres, i de qui va aprendre a saber què és un poema ben resolt i a estimar el país.

Al llarg dels darrers anys, Tero suma, al seu currículum de compositor, la promoció que fa del seu treball, progressivament, el cant coral de Catalunya amb cançons del seu repertori: Cor Indika, Coral Vergelitana, Cor Jove en Clau de Veu, Coral Polifònica de Girona...

Aquest 19 de juny, vam poder parlar amb Josep Tero en motiu de la seva participació a l’acte de presentació del llibre Solatge clàssic en la poesia de M. A. Anglada, de l’escriptora Carme Pagès.