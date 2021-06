La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya s’ha volgut adherir de nou avui, 28 de juny (28J) a la commemoració del Dia de l’Alliberament LGTBIQ+, motiu pel qual ha organitzat la proposta Miralls d’Art. Identitats infinites. Sota aquest títol, la iniciativa ofereix diferents lectures, en clau LGTBIQ+, sobre obres de les col·leccions d’onze museus de la XMAC.

Onze museus de la xarxa, entre els quals hi ha el Museu de l'Empordà de Figueres, han convidat persones del col·lectiu a triar una peça que les representi amb l’objectiu d’explicar com els museus reflecteixen la diversitat d’identitats sexuals i de gènere. Mitjançant píndoles de vídeo, els participants han respost a les quatre preguntes que ens permeten, d’una banda, rellegir aquelles peces des de la seva mirada i d’una altra, reflexionar sobre la representació de la diversitat en el món dels museus.

En el cas del museu figuerenc, han sigut Àngel Burgas i Ignasi Blanch els que han participat a la iniciativa.

La XMAC pretén amb aquesta acció continuar amb la tasca de visibilització de la diversitat sexual i afectiva iniciada l’any 2020 i que s’emmarca en la missió social dels museus: transformar-los espais on tothom s’hi vegi representat.

Aquesta iniciativa coincideix amb el Dia de l'Alliberament LGTBIQ+ i forma part del programa d'accions que desenvolupa la XMAC des de la Comissió de Feminismes i Identitats. De fet, a partir de la revisió que les persones del col·lectiu han fet dels museus participants es pretén continuar amb l'objectiu d’oferir una visió més diversa i integradora, i d’avançar cap a un model de museu inclusiu, participatiu i social per reflectir la riquesa i la diversitat de la societat, així com subratllar que els museus són per a tothom i tothom s’hi pot identificar.