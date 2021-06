Lluís Illa (Figueres, 1956) és procurador dels tribunals, en procés de jubilació i president de La Cate de Figueres des del 2006. Està content d'haver pogut celebrar el centenari de l'entitat, però anuncia que aviat deixarà el càrrec per obrir una nova etapa.

No erraríem si diguéssim que una de les entitats més importants en la vida social, popular i cultural de Figueres és el Patronat de la Catequística, que enguany celebra el seu centenari. Lluís Illa (Figueres, 1956), n’és el president des del 2006, però la seva vinculació amb La Cate li ve de molt abans. «Em ve de família, els meus pares hi havien fet teatre: la meva mare actuava als Pastorets, i el meu pare molt espontàniament. Jo vaig començar sent escolta, després també vaig jugar a bàsquet amb l’Adepaf, i amb 14 anys me’n vaig fer soci». Per això afirma que per a ell «La Cate és mitja vida».

Illa va entrar a la Junta de La Cate el 2004, amb en Carles Gazapo de president. El 2006 ell va ser escollit president. Durant aquest temps només hi ha hagut una interrupció d’un any i mig, en què Alfons Martínez Puig, l’actual regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, va assumir la presidència. «Quan l’Alfons va entrar en política, i malgrat que no hi ha res escrit, vam creure que èticament no podia ser i va deixar-ho» explica Lluís Illa, que des d’aquell moment ocupa el càrrec.

L’hora del relleu

«No crec en les presidències tan llargues , perquè no van bé. Ja porto massa temps» destaca Illa. Afirma que fa temps que vol deixar-ho i que segurament ho farà abans d’aquesta tardor, perquè «cal una renovació, ha d’entrar gent jove, persones noves amb noves idees. Si La Cate ha arribat a fer cent anys aquest 2021 és perquè s’ha anat renovant o s’ha anat adaptant als temps i a les diferents maneres de pensar», diu el president de l’entitat.

Durant tots aquests anys essent al Patronat, Lluís Illa ha viscut molts moments i li és complicat escollir-ne un, i es queda amb tres: quan després d’una llarga experiència l’edifici de La Cate va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, «perquè va ser la culminació de molta feina i un reconeixement d’aquesta», un altre moment destacat va ser quan l’entitat va ser guardonada amb La Fulla de Figueres i, l’últim, quan van ser els pregoners de les Fires i Festes de la Santa Creu 2021, al Teatre El Jardí, «va ser tot un honor» explica Lluís Illa. A més, una de les seves il·lusions també ha sigut arribar al centenari i poder-ho celebrar.

Professionalment, Lluís Illa ha treballat de procurador durant 41 anys i el mes de setembre passat es va jubilar, tot i que «el Col·legi t’autoritza durant dos anys perquè vagis tancant els procediments que ja estan oberts, i és el que estic fent». La seva tasca és representar les persones, i fer d’intermediari entre el jutjat, l’advocat i la persona.

Aquest any, Lluís Illa està tancant moltes etapes: la jubilació, la intenció de deixar la presidència de La Cate, i el febrer d’aquest any va traspassar l’administració de loteries familiar. «Em venia de família, era del meu avi, i va passar a la meva tia, d’ella al meu pare, i del meu pare a mi, i ara vaig tenir l’oportunitat de traspassar-la».

Illa no només està vinculat amb La Cate, també és membre de l’Institut d’Estudis Empordanesos, de l’Adepaf, la Penya Motorista de Figueres (de la qual en va ser president) i també a l’Assemblea Nacional Catalana.

Una de les seves aficions és la història de l’Imperi Romà i des de molt jove que li interessa Egipte. També l’apassiona gaudir del teatre, però com a públic, ja que «tinc por escènica, em poso molt nerviós» diu Illa. Per desconnectar i «deixar la ment neta» li agrada estar en contacte amb la natura, i anar a la muntanya.