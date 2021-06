La reunió de ‘Friends’, que es va estrenar a HBO a finals de maig, encara té tirada. El retrobament dels actors de la mítica sèrie dels 90 en un programa especial per rememorar els vells temps va revelar molts detalls, com les escenes en les quals encara s’emocionava Courteney Cox o el temor que va expressar Jennifer Aniston que aquest seria l’últim episodi que tornaria a reunir tots els protagonistes.

No obstant, això no ha sigut del tot així. Poc després de l’exitós retrobament, precisament James Corden, el mateix amfitrió de l’esdeveniment que tant va costar de realitzar, ja que es va haver de posposar diverses vegades per la pandèmia, ha tornat a reunir tot l’elenc en el seu propi espai, ‘The Late Late Show’, un dels programes més populars als EUA des de la seva estrena el 2015. Els sis protagonistes de ‘Friends’ van participar en el seu famós i divertit Carpool Karaoke, un esquetx en el qual Corden condueix al costat del convidat o convidats, i allà expliquen anècdotes i fins i tot interpreten una cançó utilitzant instruments alternatius (o no).

Durant aquesta nova reunió Jennifer Aniston ha revelat que ella havia sigut la que més peces s’havia quedat del vestuari i que fins i tot de tant en tant encara utilitzava aquesta roba de quan interpretava Rachel. «¡I me la continuo posant! Anava al vestuari de la Monica i li robava», explica entre rialles després de ser assenyalada pels seus companys com la que més peces s’havia quedat. «Encara té moltes sabates i vestits», afegia la seva companya.