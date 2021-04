Mango crea la primera col·lecció de roba interior i de bany per a dones operades de càncer de mama

Mango ha creat una col·lecció de peces íntimes i de bany per a dones amb un sol pit, que respon al repte que va llançar el col·lectiu teta & teta el 2020 per crear una versió de Lola, el primer sostenidor d'una sola copa.

La companyia ha presentat aquesta col·lecció a escala mundial i la recaptació de les vendes es destinarà íntegrament a l'associació teta & teta, segons ha informat Mango aquest dimecres en un comunicat.

L'objectiu de la marca és poder satisfer les necessitats de dones que s'han hagut d'enfrontar a una mastectomia i han decidit no utilitzar cap pròtesi ni fer-se una reconstrucció de pit.

Una de les claus del projecte ha estat assegurar que es creï un producte "assequible", perquè actualment el preu d'aquesta mena de peces és elevat.

La col·lecció de Mango -formada per tres sostenidors, dos banyadors i un biquini- complementa l'oferta amb formes alternatives com, per exemple, per a casos amb pròtesi i així augmenta la diversitat de producte tant en peces íntimes com en roba de bany.