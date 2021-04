Posen el nom de Teresa Juvé a un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha batejat tres trens amb els noms dels escriptors Joan Triadú, Teresa Juvé i Felícia Fuster, en un acte celebrat aquest dimarts, 20 d'abril, en el marc de la Diada de Sant Jordi, amb la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i de Cultura, Àngels Ponsa.

En l'acte, que s'ha fet a l'estació de Plaça Catalunya, el conseller Calvet ha llegit un fragment de l'obra de Triadú; la consellera Ponsa, un d'una obra de Fuster, i l'escriptora Teresa Juvé ha participat de forma telemàtica llegint un fragment d'una de les seves obres. Teresa Juvé és vídua del polític i pedagog figuerenc Josep Pallach.

Aquest any es compleixen 100 anys del naixement d'aquestes figures literàries i per reforçar aquesta commemoració l'Espai Provença de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ubicat a l'estació de Provença, acollirà aquest any tres exposicions que la Institució de les Lletres Catalanes dedica a cada una d'elles començant per la dedicada a Triadú.

Calvet ha destacat que la cultura "fa un país pròsper" i ha explicat que ja són seixanta els trens batejats, bona part amb referents culturals catalans, subrayant el vincle de FGC amb la cultura i la sostenibilitat.

Ponsa ha agraït a FGC que "un cop més s'apropa la cultura als objectes quotidians", i ha subratllat que Triadú, Jové i Fuster són referents culturals indiscutibles.