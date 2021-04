Superen la xifra de 10.000 Baldufes de Figueres de xocolata venudes

La Baldufa de Figueres, feta amb xocolata de gran qualitat i que amaga una baldufeta de fusta en el seu interior, ha estat el gran èxit dolç d'aquesta Setmana Santa superant les deu mil unitats venudes. "La gent venia amb la idea clara i se n'enduien no una sinó unes quantes i, fins i tot, molta gent s'esperava mentre les féiem", reconeix el pastisser Salvador Muñoz, de la pastisseria Òpera de Figueres, una de les sis que s'han sumat a la iniciativa. Tant els sis mestres pastissers implicats en la proposta, els representants de Comerç Figueres com el director del Museu del Joguet de Catalunya, Josep Maria Joan, van valorar molt positivament, en una reunió recent, l'acollida d'aquest dolç que busca ser un nou símbol de la ciutat, un revulsiu pel comerç però també "un present que quan vens a Figueres te'l pots endur per regalar".



Salvador Muñoz reconeix que no esperaven tota aquesta demanda i que, possiblement, la coincidència amb la Setmana Santa i la tradició de la mona va impulsar-ne la seva projecció. Comenta que la baldufa no és una mona però que molta gent va substituir els habituals ous de xocolata per les baldufes, que tant són de xocolata negra, de llet com de xocolata blanca. Aquest dolç, que disset restaurants també han inclòs a la seva carta de postres, ja estava previst que s'elaborés tot l'any, és a dir, que se'n segueixen trobant a les pastisseries. Per Muñoz és ben clar que en aquest èxit s'han unit diferents factors: la qualitat de la xocolata emprada, el regal que hi ha en el seu interior, és a dir, la baldufeta feta amb fusta de boix, i el preu, que és de 3 euros. La coincidència amb la Setmana Santa, a més, ha estat el revulsiu final.





Un èxit rotund! Ja s'han venut més de 10.000 baldufes de xocolata de #Figueres! Enhorabona @ComercFigueres @museujoguetcat @ajfigueres i a tots els pastissers i restaurants per fer possible aquest projecte. La baldufa de xocolata ja és el producte souvenir estrella de la ciutat. pic.twitter.com/ttStrpW9Hn — Visit Figueres (@visitfigueres) April 14, 2021