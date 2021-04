Figueres celebra el Dia Internacional del Poble Gitano a través d'un vídeo

Aquest 8 d'abril es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano. Aquest any, a causa de la pandèmia per coronavirus, la celebració no es pot fer amb actes participatius i, per això, l'Ajuntament de Figueres, a través de l'Oficina del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva, ha elegit la fórmula del vídeo per festejar la data. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha aprofitat la commemoració per dir: "Celebrem i reivindiquem el passat, el present i el futur de la comunitat gitana".

Tal dia com avui, de 1971, es va celebrar el Primer Congrés Mundial Romaní. Des de llavors, el 8 d'abril és el Dia Internacional del Poble Gitano.