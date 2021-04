El cor de l'escola Josep Peñuelas de la Jonquera segueix bategant per Gàmbia

L'escola Josep Peñuelas del Rio de la Jonquera ha dedicat la Setmana Cultural a conèixer millor i sensibilitzar els alumnes sobre la situació que viu una petita escola per a infants de 3 a 6 anys de Gàmbia, amb la qual estan agermanats des de fa tres anys. Totes les activitats dutes a terme al llarg de cinc dies ara han estat molt ben acollides pels alumnes que es van implicar totalment en la iniciativa.

L'escola es troba al poblat de Madina Jambor. Hi estudien vuitanta-cinc infants i va començar a funcionar gràcies a l'associació de Cooperació Somriures de Madina Jambor el 2019. La mestra i tutora de cicle superior de l'escola de la Jonquera, Mercè Sabiol, explica que el vincle amb ells va començar arran que els alumnes de cicle superior duien a terme un projecte d'emprenedoria i que el van voler enfocar «a crear una escola en algun lloc del món perquè els infants d'allà tinguessin accés a l'educació». Així van conèixer l'existència d'aquesta entitat de cooperació gràcies a una mestra jubilada del centre. «L'objectiu d'ells era crear aquesta escola a Jambangeli i els nens d'aquí es van bolcar totalment en la campanya de recollida de roba, material escolar, cosa que seguim fent puntualment durant l'any», diu Sabiol.

Activitats «de conscienciació»

Amb motiu de la Setmana Cultural, doncs, han organitzat tota mena d'activitats «de conscienciació» com ara entendre la dificultat de molts infants per accedir a l'aigua, a l'alimentació i a una educació. També els va visitar el president de l'entitat per fer-los una xerrada que repetirà a altres cicles després de Setmana Santa. Es van fer danses, cançons d'aquí, les van enregistrar i els hi van enviar. A més van participar en una cursa solidària que habitualment fan el Dia de la Pau, però que per la Covid l'havien demorat. El tret de sortida, a més, el van fer connectant en directe amb l'escola de Gàmbia. A més a més, enguany s'ha donat la circumstància que també han pogut córrer, a banda dels infants de l'escola jonquerenca, els alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'institut, justament aquells que van iniciar el projecte de cooperació.

Una altra proposta que han impulsat ha estat la venda de samarretes i motxilles solidàries i els alumnes han anat pel poble explicant l'objectiu del projecte. Tots els beneficis recollits es destinaran a l'entitat. «Ha estat molt maco i ha generat moltes reflexions entre els nens que s'han sentit molt orgullosos del que han fet, que han connectat amb aquests altres infants», diu Sabiol . Per ells és important, diu, «poder aportar un petit granet de sorra perquè hi hagi un petit món millor».

Viatge d'un grup de mestres a Gàmbia

El projecte ha reeixit tant entre els alumnes com entre el professorat del centre. De fet, una quinzena de mestres tenen previst anar-hi el juliol i visitar l'escola «per fer-hi una mica de casal d'estiu i tasques de voluntariat, manteniment i construcció». Actualment, el centre disposa de tres aules de 3 a 6 anys amb 85 nens escolaritzats, quelcom que afecta unes 62 famílies, un menjador, vàters, un pati i un pou d'aigua. La idea ara és impulsar una zona d'horta perquè les dones puguin conrear i que la família sigui autosuficient.