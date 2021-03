Els alumnes de l'escola de Vilamalla homenatgen als serveis d'emergències

Els alumnes de l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla van viure una setmana ben intensa abans de les vacances de Setmana Santa. Des de dilluns i fins divendres passat, amb motiu de la Setmana Cultural, els van visitar representants de diferents col·lectius dels serveis d'emergència, vitals durant aquest temps pandèmic, per apropar-los a la feina que fan. «El nostre objectiu era fer un petit homenatge a tots aquests col·lectius que tant van treballar i ajudar», explica Vero Romero, directora del centre. Per a ella i per a tot el claustre del centre, el més important era, sens dubte, «que els nens i nenes rebessin el missatge que totes aquestes persones van ajudar altres persones».

La Setmana Cultural sol girar a l'entorn del projecte que vertebra el curs. També ha estat així enguany. Durant tots aquests dies, professionals d'aquests col·lectius els han visitat o s'hi han comunicat en línia i els han ofert xerrades o impartit algun taller. També han impulsat activitats i jocs. Hi ha participat la Policia Local de l'Escala, Càrites de la Garrotxa, Mossos d'Esquadra de Trànsit, Serveis d'Emergències de Girona, Agents Rurals i Bombers de Torroella, que els van enviar un vídeo. «Hem superat totes les expectatives, ja que la pandèmia ho feia tot més difícil, però al final ha estat espectacular», diu Romero.







El tret de sortida de la Setmana Cultural la van iniciar dos mossos de Trànsit, que amb les seves motos i les sirenes enceses van encerclar l'escola. Entre les nombroses activitats que se'ls va proposar, tant impulsades pels professionals com per l'equip de mestres, cal destacarfet per alumnes de les classes de 3r i 4t supervisats per una farmacèutica, la qual també va explicar-los la importància de les mascaretes i la higiene. A més a més, una infermera de, mare d'una de les alumnes, va narrar la seva experiència, en primera persona i en primera línia, durant aquest temps de pandèmia.

Els infants no podran oblidar molts moments especials, com l'alliberament d'un aligot al pati de l'escola portat pels Agents Rurals, la plantada d'arbres en un terreny proper al centre o pujar a un camió cisterna. Romero destaca la gran col·laboració rebuda per l'Ajuntament de Vilamalla.