El figuerenc Quim Martínez guanya el premi de prosa Roc Boronat de l'ONCE

ONCE CATALUNYA

Quim Martínez, guanyador prosa ONCE CATALUNYA

El jurat del XXIII premi literari Roc Boronat ha escollit Marc Cerrudo com a guanyador de la 23a edició per l'obra Llunyania, que es publicarà com Lluny vol dir mai més a l'Editorial Amsterdam el mes de novembre de 2021.

A la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, Quim Martínez ha guanyat en l'apartat de prosa amb l'obra Vides trobades. El premi està dotat amb 900 €. Quim, que va vèncer també al Roc Boronat l'any 2010 a la categoria de Poesia, és venedor de l'ONCE a Figueres.

Lluny vol dir mai més és la novel·la amb la que debuta el jove periodista Marc Cerrudo. Narra el dolor de la pèrdua des d'una mirada neta i desacomplexada, apostant per l'humor, la imaginació i l'originalitat literària. Un conjunt de veus diferents i del tot insòlites -el monstre sota el llit, la portera, el cotxe abandonat, el gat, el venedor de llaunes de cervesa...-, confeccionen un immens trencaclosques que revela un paisatge final trist i alhora esperançador, que no té por d'explicar la realitat amb totes les seves contradiccions.

Amb 29 anys, Marc Cerrudo ha estat guardonat amb els premis de relats curts Energheia, el Concurs de Cròniques Urbanes de l'Institut Cervantes de Roma i el Premi Alt Urgell de Joves Escriptors, entre d'altres. Periodista de formació, actualment és cap de comunicació de la llibreria Altaïr i forma part de l'equip de la revista digital Serielizados. Aquesta és la seva primera novel·la.

El premi Roc Boronat, convocat per ONCE Catalunya, està dotat amb 6.000 euros. Lluny vol dir mai més, de Marc Cerrudo, arribarà a les llibreries a la tardor amb l'Editorial Amsterdam que des del 2015 s'encarrega d'editar l'obra premiada amb el Roc Boronat.



Compromís de l'ONCE amb la llengua catalana

El delegat territorial d'ONCE Catalunya Enric Botí ha destacat el compromís de la institució amb la llengua catalana i la producció literària i ha afegit que "aquest premi celebra que la cultura ens fa millor com a persones i que, si a més és inclusiva, ens fa a tots iguals".

Botí ha subratllat la bona participació que en aquesta edició ha estat la més alta de la història dels guardons amb la presentació de 88 títols. A la categoria de narrativa, oberta a tothom, s'han presentat 82 obres i a la categoria de prosa, per a persones cegues o amb discapacitat visual greu, s'han presentat sis.També ha destacat la bona entesa amb l'Editorial Amsterdam a l'hora d'impulsar el premi. "Ha estat una gala d'entrega dels Roc Boronat diferent, però el que no és diferent és la nostra passió per la cultura i la literatura catalana", ha dit Botí.

Joan Carles Girbés, director editorial d'Ara Llibres i Amsterdam i membre del jurat, ha apuntat que amb aquesta novel·la "originalíssima i trencadora, Marc Cerrudo enceta una carrera literària potent. És el descobriment d'un gran talent literari amb molt de futur".

L'ONCE Catalunya convoca cada any els premis literaris en llengua catalana Roc Boronat en memòria d'aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l'òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República.

El jurat de l'edició d'enguany l'ha presidit Enric Botí, delegat territorial d'ONCE a Catalunya, i ha estat format per Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Joan Carles Girbés, director editorial d'Ara Llibres i Amsterdam; Vicenç Villatoro, escriptor; Leandro Lamor, delegat de l'agència EFE a Catalunya; Carlota Freixenet, llibretera de la Llibreria La Carbonera; Maria Escalas, autora i escriptora; Violeta Richart, guanyadora en la categoria de narrativa a l'anterior edició; i David Bernardo, president del Consell Territorial d'ONCE Catalunya.