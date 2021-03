Una mona de Pasqua en forma d'infant reivindica la màgia de la tradició de Setmana Santa

«Volia que en aquesta època tan excepcional els nens ens demostrin amb la màgia de les mones de Pasqua, el somriure i la seva alegria», explica el mestre pastisser Salvador Múñoz, de la pastisseria Òpera de Figueres i Peralada, contemplant la mona que ha creat per a aquest any. Representa un infant amb els braços oberts i una mirada endavant i feliç. La mona, feta completament de xocolata de llet i que fa uns vuitanta centímetres, emula una escultura i és que Múñoz l'ha elaborada a partir d'un motllo d'una obra de la reconeguda escultora Natalie Staniforth, de Roses (www.sculpture.cat), que ell ha reformat i esculpit parcialment, també. La pàtina escultòrica que s'aconsegueix amb una capa exterior de bronze totalment comestible ha estat obra, però, del mestre pastisser.







Aquesta mona artesanal, que s'exhibeix a la pastisseria de Figueres juntament amb altres mones de temàtiques diverses, ha estat elaborada a l'obrador figuerenc, un espai on Muñoz treballa exclusivament la xocolata i els productes per a celíacs. Rere seu s'hi amaguen moltes hores de dedicació. «No es comença un dia i s'acaba, sinó que durant dies vas fent i vas retocant, a poc a poc», explica el pastisser. I és que de l'infant ha reproduït amb precisió tots els detalls creant l'efecte com si hagués estat esculpit, quelcom que demostra que, amb xocolata, tot és possible. «Es pot fer qualsevol cosa amb xocolata», reafirma el mestre pastisser tot afegint que «cal treballar amb unes tècniques de temperatures i també les del local que ha de ser fresquet, perquè la xocolata es pugui manejar millor».

Mantenir les celebracions

Per a Salvador Muñoz, és bonic veure com els infants encara preserven la il·lusió de rebre una mona, símbol de «màgia» i de tradició. A parer seu i de la resta de pastissers, aquest any se'n vendran «moltes més que l'any passat, que va ser dolent», però menys que el 2019. «Les diades serveixen per celebrar i són importants», reflexiona Salvador Muñoz, ja sigui, afegeix, com no «amb les «mones de Pasqua i els nostres brunyols que són boníssims».