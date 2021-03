Nina Jaume, millor oradora: «El dia del debat vam passar molts nervis»

L'alumna Nina Jaume Ametller de l'institut Illa de Rodes, de Roses, s'ha endut el premi a la millor oradora de la lliga de debat de secundària i batxillerat a la UdG.



La jove rosinca Nina Jaume Ametller, que és alumna de l'Institut Illa de Rodes, de la mateixa vila costanera, ostenta el títol de millor oradora de la lliga de debat de Secundària i Batxillerat, que es va celebrar recentment a la Universitat de Girona (UdG). La Nina té 15 anys i, aquest curs, estudia 4t d'ESO.

A l'institut, en la matèria de català, els van proposar apuntar-se a la Lliga de debat, organitzada per la Xarxa Vives i la UdG; aquesta lliga, normalment, consistia en una trobada de diferents instituts (primer, dins l'àmbit de comarques gironines i, després, de tot Catalunya) i debatre sobre el tema proposat. «Cadascun dels instituts havia de defensar tant la postura a favor com en contra i, per a cadascuna de les intervencions, hi havia un temps limitat», explica la Nina. Aquest any, a causa de la Covid-19, el concurs va haver d'adaptar-se i van fer-ho de forma telemàtica per frenar la pandèmia.

El grup d'alumnes que s'hi van apuntar (Rayan Abriak, Yassin El Yemlahi, Ikram Akharfi, Juanfran Benítez, Santi Benítez i la Nina Jaume, de 4t d'ESO, i la Rim El Kanfoudi i Tatjana Storath, de 1r de Batxillerat) van començar a preparar-se els debats i cadascú va triar la postura amb la qual més còmode se sentís, defensant el tema proposat. Se'ls preguntava si era compatible l'augment de l'economia respecte al medi ambient.

Nina Jaume, en Rayan i la Rim van escollir defensar la postura a favor i la Tatjana, en Yassin i en Juanfran van triar la postura en contra. «La Ikram i en Santi ens ajudaven, mentre debatíem, amb preguntes o responent què ens havien fet els rivals», va explicar la Nina.

Havien de fer quatre debats en total i van decidir que la Tatjana i ella serien les que farien tots dos debats («ella en contra i jo a favor», remarca). Amb la gran ajuda de la Montserrat Batllosera, la professora de català de l'institut, van assajar algunes tardes, durant les dues setmanes abans, per poder tenir els arguments més clars i agafar més fluïdesa. Feien els assajos per videoconferència i, el dia abans, ho van fer presencialment a l'institut. «El dia del debat vam passar molts nervis, però, un cop vam començar, ja li vam anar agafant el tranquillo i ens ho vam passar molt bé», confessa la Nina. Es va posar molt contenta quan va saber que havien quedat segons en la classificació i encara ho va estar més quan va saber que havia guanyat el premi de millor oradora.

Ara, ja mira cap al futur amb més seriositat. «Els meus objectius, d'ara endavant, són acabar l'ESO, fer un batxillerat (encara no sé quin) i m'agradaria poder estudiar arts escèniques en un futur», declara ben decidida.

Participar en aquest concurs, a la Nina, li ha semblat una molt bona experiència, «sobretot pel fet de veure un mateix tema des de dues perspectives diferents i poder debatre amb altra gent, ja que m'agrada molt tot el que sigui l'expressió oral», argumenta aquesta jove rosinca.

Després d'aquest protagonisme aconseguit a la Lliga de debat, la Nina vol fer un agraïment, sobretot a la Montse Batllosera, «pel temps que ha dedicat a ajudar-nos i guiar-nos en aquesta experiència». Nina Jaume, quan era alumna de 1r d'ESO, ja va ser la guanyadora, abans de l'estiu del 2018, de la dissetena edició del concurs de cartells sobre el Dia Mundial sense Tabac, convocat pel Consell Comarcal, i pel qual va rebre un premi per valor de 100 euros en material educatiu.

Aquesta és una mostra més del que estan treballant les noves generacions per exercir com a líders de la societat del futur. És una envejable dedicació que atrau moltes persones del nostre entorn. Amb el pas del temps, segueixen protagonitzant noves aventures a través de les aules dels centres educatius.