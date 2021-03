Mor la 'youtuber' espanyola Sisi Nono de Covid

La 'youtuber' Sisi Nono ha mort aquest dissabte, víctima del coronavirus, després d'ingressar a l'hospital a principis de febrer amb una infecció per coronavirus. Ha estat el seu fill Rubén el que ha publicat el missatge en les xarxes socials anunciant la defunció de la 'gamer', de 46 anys.



"La meva mare ha lluitat contra el covid amb totes les seves forces, però hi ha vegades que no és suficient i per desgràcia no ha pogut més. Ahir [pel dissabte] va ser un dia molt trist però per fi pot descansar", són les primeres paraules que ha publicat en el compte de Twitter de la seva progenitora per a informar els seus seguidors de l'ocorregut.





Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

L'afecte dels seus companys

Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia. https://t.co/4UkLsGIAl6 — elrubius (@Rubiu5) March 14, 2021

Descanse en paz.



Fuerte abrazo para toda la familia. — Ibai (@IbaiLlanos) March 14, 2021

Mucha fuerza para toda la familia, vamos a extrañar mucho a Sisi. https://t.co/ngl9qnRzPo — ALK4PON3 Codigo ALKA en la COD store (@MYMALK4PON3) March 14, 2021

El fill de Sisi Nono, una, la plataforma de directes -en la qual era molt popular- demana "que no es facin vídeos del tema": explica que el seu germà és "molt petit i no ens agradaria que pogués trobar-se amb un vídeo així en un futur"."Mama, vull que sàpigues que per a mi ets una campiona i sé que has fet tot el que has pogut. Allà on estiguis vull que sàpigues que t'estimo i que no deixaré mai de pensar en tu. Sé que cuidaràs de nosaltres i sempre seràs present", ha escrit.Companys de professió comhan volgut sumar-se al. Un dels primers ha estat El Rubius, que el mateix diumenge en què Rubén va publicar en el compte de la seva mare la notícia, va voler donar "molta força" a la seva família i es va mostrar consternat i "sense paraules". "Moltes gràcies per estar sempre tan alegre i amb un somriure en tot moment, per ser tan genuïna i compartir tants bons moments amb nosaltres i amb el xat, des que et vam conèixer en GTA RP fins ara. Mai t'oblidarem. Molta força per a la família", ha escrit el 'youtuber', recentment establert a Andorra.ha estat més breu, tot i que també ha volgut enviar "una forta abraçada" a la seva família.També uns altres 'gamers', coms'han sumat a les mostres de condolença i estupor.