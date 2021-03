«La passió és el més important a la vida», explica l'empresari Quim Roca

Director general de Friolisa, Pomona Iberia. Mantenint l'equilibri entre el dia a dia i el futur, el barceloní, establert a l'Alt Empordà des dels anys vuitanta fins ara, és una de les cares visibles del teixit empresarial de la comarca.

La passió és el motor de la vida de Joaquim Roca Roch (Barcelona, 28 de març del 1960). La família, la feina, el futbol i la bicicleta, els quatre pilars sobre els quals el barceloní, arrelat a l'Alt Empordà durant més de quaranta anys, construeix el seu dia a dia. És el director general de Friolisa, Pomona Iberia, una de les companyies de referència del teixit empresarial de la comarca, ubicada al Pont del Príncep de Vilafant. Fill d'un publicista i d'una mestressa de casa, va haver de començar a treballar i estudiar des dels tretze anys després de la mort del seu pare. Poc abans de casar-se, es queda orfe també de mare, però la vida li regalà la casualitat de conèixer la dona de la seva vida: «La Miki va ser la persona que em va centrar i em va ajudar a ser millor persona». Una història que ha viscut de la mà des de llavors fins als seus gairebé seixanta-un anys.

«No imaginava mai que la meva vida es donaria així. Vaig entrar a Friolisa com a venedor i ho vaig veure com una oportunitat per establir-me. Després de perdre-ho tot familiarment, vaig començar aquesta part de la meva vida», recorda sobre el seu canvi a la dècada dels vuitanta.

Després de promocionar internament amb jornades inacabables de feina, l'octubre del 1991 rep la proposta de dirigir l'empresa, poc després de ser pare aquell mateix agost. Deu anys després, compra l'empresa juntament amb un grup de socis, abans de rebre l'oferta del conglomerat francès Pomona, entrant a la seva matriu l'any 2017, amb la condició que Roca continués al capdavant del projecte. «Recordo que em van dir que no deixés de fer el que estava fent, perquè era un cas d'èxit. Volíem mantenir la familiaritat de l'empresa i ho hem aconseguit», explica.

La clau de tot

«Per mi és una paraula fonamental, hi ha poques coses a la vida on posem passió. L'amor, el futbol o, fins i tot, la política poden ser molt passionals. Si aquesta la portes a la feina, si aconsegueixes traslladar la mateixa estima que tens per la família, pots aconseguir casos d'èxit o el que vulguis». Aquesta definició és la que ha acompanyat Roca durant tants i tants anys d'èxit empresarial i familiar.

Sobre dues rodes, Quim Roca aprofita per pensar, alliberar la tensió del dia a dia i, sobretot, recrear la seva manera d'entendre com portar una empresa. La bicicleta representa un punt d'equilibri entre tanta passió. «Sobre la bici pateixes, lluites, i costa pujar muntanyes, però la satisfacció d'arribar al cim és molt gran. Va molt amb la meva manera de ser i com crec que s'ha de portar una empresa», comenta, tot recordant la importància de «pensar» una estona al dia, ja que «amb quatre hores de ruta, tens temps per pensar sobre el dia a dia i el que passa a la vida».

En aquest equilibri de passions, on la família ocupa la posició de privilegi, seguida de la feina, Roca no deixa de marcar perspectives per al futur, assegurant que «la meva feina és transmetre això a una empresa que m'ho ha donat tot». «L'equilibri entre l'avui i el futur et dona perspectiva, espero marxar deixant un projecte il·lusionant, amb gent que m'ha seguit en aquest camí. Vaig tenint certa edat, però encara mantinc les ganes de fer-ho tot i veig el futur amb il·lusió», reflexiona sobre la seva perspectiva actual. I és que, mantenint el seu principal motor de vida, en els quatre pilars fonamentals que cuida des de fa tants i tants anys, seguirà sent un home de família, sobre dues rodes, i amb una passió desbordant per a tot en aquesta vida.