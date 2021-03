Alumnes del Centre Escolar Empordà dissenyen i retolen poesia en aparadors de Roses

El Centre Escolar Empordà de Roses s'ha caracteritzat al llarg de la seva trajectòria pedagògica per oferir un model educatiu altament participatiu i transformador. És per això que utilitzen metodologies perquè els infants i joves es converteixin en els protagonistes d'aquesta aventura educativa, fomentant l'aprenentatge col·laboratiu, la implicació i el lideratge directe de projectes propis i l'aprenentatge basat en reptes. Amb aquests objectius neix Win&Go, un projecte de mentoratge dels mateixos comerciants de Roses, per tal que ells es converteixin en models referents per a cadascun dels alumnes del cicle de formació d'activitats comercials.

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses, es proposen al centre diferents activitats col·laboratives i una d'aquestes és la participació en el disseny dels Aparadors de Paraules, una activitat creativa que s'emmarca dins el cicle literari «Març de paraules» que s'està desenvolupant tot aquest mes de març amb diferents recitals poètics al Teatre Municipal. Aquesta activitat forma part del currículum de la unitat formativa d'Aparadorisme.

Durant el temps que dura aquest festival es poden visualitzar poemes en els aparadors dels comerços que s'han adherit a la campanya i en diferents espais municipals, com és l'Ajuntament, el Teatre, la piscina, el Mercat i l'Oficina de Turisme. Els alumnes de 1r de la unitat formativa d'Aparadorisme s'han encarregat, doncs, del disseny i la retolació dels trenta-un poemes que es poden veure al llarg de tot el mes de març en molts aparadors de Roses. La proposta ha inclòs unes primeres sessions de lettering fins al disseny definitiu del fragment literari. Abans d'anar a elaborar els aparadors in situ, els alumnes han practicat dins el mateix recinte educatiu. El resultat, com explica Carme Condom, que imparteix aquesta unitat formativa, és que «l'escola està plena de poemes».

Implicació i compromís

Condom afirma sentir-se molt «orgullosa veient la implicació, el compromís d'una feina ben feta i el tracte proper amb els comerciants per part de l'alumnat». Per ella, accions com aquestes aconsegueixen que «l'aprenentatge sigui vivencial, significatiu i proper». A banda d'Aparadors de Paraules, els alumnes també col·laboren fent dissenys d'aparadors de Nadal i participant en la Fira de la Rosa el mes de juny.