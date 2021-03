Mercè Palomer celebra els seus cent anys de vida amb bona salut

Mercè Palomer Colomer va néixer el 22 de febrer de 1921. El dilluns de la setmana passada, doncs, va celebrar els cent anys. La seva salut és de ferro tot i una forta sordesa. Mercè Palomer resideix a l'Asil Vilallonga de Figueres i és «una dona molt forta físicament i anímicament, una dona valenta», tal com explica la seva nora, Anna Maria Velaz. En aquests cent anys de vida, Palomer ha hagut de superar moltes proves físiques i emocionals complexes com la mort del marit i d'un fill, i fins i tot un càncer, i ara la Covid, però manté el somriure, tot i aquesta pandèmia que ha obligat la gent gran a viure molt aïllada.

Els cent anys de Mercè Palomer han coincidit amb l'aixecament de les estrictes normes de visita a les residències. Així que, just aquell dia, va poder veure la seva filla Elvira i, uns dies més tard, la seva nora. Malgrat que Mercè Palomer ha viscut molts anys a Figueres, ella va néixer a Avinyonet de Puigventós, a la casa pairal de Can Cadevall. Al poble hi va conèixer el qui seria el seu marit, Esteve Portas, el seu xicot de tota la vida. «La Mercè ha estat una dona molt intel·ligent i dotada d'una memòria prodigiosa. Hauria pogut estudiar i fer el que hagués volgut», comenta Velaz. Ella va decidir, però, dedicar-se plenament a la seva família. Al seu xicot el va haver d'esperar perquè va ser cridat a files durant la guerra civil, on va passar tres anys i dos més fent la mili. De la guerra, Palomer n'ha parlat sempre obertament recordant-ne les privacions que van passar, també a la postguerra.

Al cap d'uns anys de casats, van anar a viure amb els seus dos fills –en Josep i l'Elvira– al carrer Sant Josep de Figueres on l'Esteve, que era fuster, i molt conegut, fou l'encarregat de Can Martin. Quan els fills van ser grans, Mercè Palomer va decidir aplicar els seus amplis coneixements en el camp de les labors i fer de modista. «En sabia moltíssim», recorda Velaz. Tant podia fer brodats, puntes, mitja com tota mena de vestits. Una altra de les seves habilitats l'aplicava rere els fogons, ja que cuinava de manera excel·lent.

El llegat de Mercè Palomer el preserva com un tresor tota la família i, per descomptat, la generació jove representada en els seus tres nets i les seves quatre besnetes.