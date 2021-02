Lady Gaga recupera il·lesos els dos gossos que li havien robat

Lady Gaga va recuperar aquest divendres il·lesos els dos buldogs que li van robar després d'un assalt dimecres passat en el qual el passejador de gossos de l'estrella va rebre un tret.

La Policia de Los Angeles va escriure en Twitter que una dona va portar els dos buldogs robats a una comissaria de la ciutat californiana. "La dona va trobar als gossos i va contactar amb l'equip de Lady Gaga per a retornar-los", van dir les autoritats. Ara com ara no se sap qui és la dona, però en primera instància s'ha descartat que formés part del robatori.

Els dos buldogs, anomenats Koji i Gustav, estaven en perfectes condicions i sense ferides.

Malgrat que l'actriu i cantant els ha recuperat, la Policia continuarà investigant el succeït la nit del dimecres, quan dues persones van assaltar al passejador de gossos de l'estrella. En el vídeo difós per mitjans estatunidencs es veu com dues persones surten d'un cotxe, forcegen amb l'home als carrers de Hollywood (Los Angeles, els EUA), i finalment li disparen abans d'emportar-se als dos buldogs. Les autoritats van assenyalar ja el dijous que la vida del passejador no corria perill i aquest dissabte van insistir que s'està recuperant en un hospital sense majors problemes.

El passejador portava tres buldogs de Lady Gaga en el moment del robatori, però un dels tres gossos va escapar i poc després va ser trobat al carrer sense que se l'haguessin emportat els assaltants com van fer amb els altres.

Lady Gaga, que es troba en aquests moments a Roma rodant la cinta 'Gucci' als ordes de Ridley Scott, va oferir mig milió de dòlars als lladres per recuperar als seus gossos sense exigir explicacions a canvi. El portal especialitzat en notícies de famosos 'TMZ' va comentar el dijous la possibilitat que els lladres no sabessin que eren de Lady Gaga sinó que simplement busquessin buldogs francesos, una raça pel que sembla molt cara i demandada en aquests moments.