Alumnes de l'escola d'Avinyonet de Puigventós es bolquen recollint mòbils

Tot va començar amb l'elecció del projecte interdisciplinari del curs dedicat al món de la ciència i d'aquí la classe de 5è de l'escola Gonçal Comellas es va focalitzar en la figura de l'etòloga Jane Goodall. Amb la voluntat de connectar-la amb l'actualitat, van decidir sumar-se al projecte Mobilitza't per la selva, recollint mòbils en desús per poder reciclar o reutilitzar. «Era una proposta molt enriquidora i estava segura que els podia arribar i que s'implicarien», comenta la tutora de la classe, Cora Grau. Tant ha estat així que ja porten una desena d'aparells recollits i la campanya segueix.

L'adhesió de la classe al projecte ha permès als alumnes conèixer la tasca de Goodall i, a la vegada, aprofundir més en aquesta campanya concreta. Ha estat tot un aprenentatge que ha tingut també un treball paral·lel, ja que els estudiants van treballar per dissenyar un cartell divulgatiu de la campanya amb molt bons resultats. «La idea era que el projecte fos una mica més extens i arribés a les famílies i a la resta d'alumnes de l'escola», comenta la tutora tot recordant l'emoció que van sentir els seus alumnes quan van saber que, si arriben a una trentena de dispositius, automàticament podran apadrinar un ximpanzé custodiat per la Fundació Jane Goodall. «És un al·licient molt elevat i hi han posat tota l'energia», assegura.





Aquesta campanya, que a l'escola d'Avinyonet acaba el 26 de febrer, també s'està duent a terme a altres punts de la comarca, en aquest cas coordinada per. De fet, els seus responsables elogien la iniciativa de l'escola d'Avinyonet i animen altres centres educatius a sumar-se a la proposta. «Aquest tipus de campanyes són crucials per protegir els ecosistemes devastats per la mineria intensiva i il·legal».