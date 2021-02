Kopil Roca porta a «Got Talent» la seva història de superació

El músic empordanès Kopil Roca va emocionar el públic i el jurat del programa Got Talent, el xou televisiu que emet Telecinco a través de la seva història de superació, convertida en música, després de ser adoptat al Nepal quan tenia cinc anys. El concursant va delectar els espectadors del plató i de casa amb una cançó a piano composta per ell mateix, Raindrops, que «és el resum dels 25 anys de la meva vida, fins avui» tal com va explicar al programa.

Durant l'emissió que es va fer el 29 de gener passat, «estava molt nerviós, no em sortien les paraules, inclús, quan parlava, em tremolava el cos, les mans, no parava de respirar de forma constant. No obstant això, vaig fer front a les adversitats del moment. Així ho vaig fer, gaudint absolutament de l'experiència» confessa. Roca va aconseguir posar el públic dempeus tot cridant «¡pase de oro!» que és el màxim reconeixement que pot obtenir un concursant. El seu pas pel programa va ser lloat pel jurat amb comentaris molt positius. En el moment del veredicte, va tenir el «sí» de Dani Martínez i d'Edurne, i finalment, un «no» d'un dels jurats: Risto Mejide. Risto, que prèviament va dir-li: «Has clavat l'última nota», finalment, va argumentar que es tractava d'«una composició molt bàsica», diferint dels seus companys i dels espectadors del teatre.



Kopil ofrece en su actuación una composición propia a piano donde plasma sus emociones ?? #GotTalent3 https://t.co/moBdXI3Qb9 — Got Talent España (@GotTalentES) January 30, 2021

que la seva mare es va suïcidar i el seu pare els va abandonar a ell i a la seva germana. Mentre vivien al Nepal, van ser trobats al carrer, demanant menjar, amb dos i tres anys. Va tenir un accident i va patir cremades de tercer grau pel cap i el cos:Però una família catalana va obstinar-se a adoptar-los i donar-los tot l'amor que necessitaven. El músic va fer aflorar la seva dura infància per «fer entendre a les persones el que significa la música per a mi. La meva trajectòria vital ha ajudat, ajuda i ajudarà moltes persones en situacions adverses de la vida i poder ser un referent, per a ells, m'alegra, perquè, això vol dir que els estic ajudant, d'una forma o una altra, a seguir endavant i a no rendir-se, passi el que passi».

Dur testimoni de vida

Durant el programa ni el presentador, ni el jurat, ni el públic del teatre, no van conèixer el dur testimoni de Kopil, només els espectadors a casa. Tot i això «vaig aconseguir que, sense exposar la meva història, el públic es posés dempeus». El jurat va sentir aquesta emoció i van fer una bona valoració de l'actuació, tot i que «ara mateix estic a la semifinal de Got Talent Espanya, però sense plaça fixa. En aquest cas, són els membres del jurat els que hauran de notificar als concursants, si tocaran a la semifinal o no. En cas que no toquin, queden automàticament fora del programa».

El programa va ser gravat l'estiu passat amb moltes restriccions pel coronavirus. Caldrà seguir l'emissió de Got Talent per veure com acaba la seva trajectòria televisiva. «M'emporto l'amor de tothom que ha estat al meu costat, el meu objectiu és deixar fluir els meus sentiments a través de la música» assegura. «Estant en aquest programa volia veure si realment el meu camí és la música i donar un missatge de valors humans al públic» conclou.