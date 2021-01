Joves de Figueres creen vincle amb avis dels Estats Units

Enviar postals de Nadal és un costum que les noves tecnologies han arraconat, però que ha servit als alumnes de 1r d'ESO de l'institut Olivar Gran de Figueres per reprendre la tradició i fer-la arribar fins a dues residències d'avis de Califòrnia, als Estats Units.

Els estudiants d'anglès, juntament amb el centre Kids and Us de Figueres, van realitzar uns tallers aquest passat Nadal de tres hores de durada on van dissenyar i elaborar unes targetes i uns vídeos nadalencs que ja han estat enviats als avis que han acollit la iniciativa amb il·lusió. Ells també han volgut compartir els seus desitjos per aquest any nou que entra, amb els joves de l'institut i han enviat la seva resposta així com fotografies amb les postals a les mans, el que ha acabat d'enriquir aquesta experiència d'immersió en la llengua anglesa.





Un dels avis de la residència amb les postals a les mans

Millorar la pràctica

A part d'una molt bona pràctica de l'idioma en un context real, ha estat una experiència molt ben valorada, tant per part dels alumnes com dels professors implicats, destaca Rosa Saló, Cap del Seminari d'Anglès de l'institut.

Com a segona part de l'activitat, aquesta setmana els mateixos alumnes i també els de segon d'ESO podran gaudir d'una obra de teatre en anglès on se'ls farà una petita introducció a grans obres de la literatura anglesa a través de l'obra The book men.

Aquestes activitats formen part de les actuacions destinades a l'impuls i el suport a l'educació (repartiment de crèdits ABA 2018), finançades pel Ministerio de Educación y Formación Professional i cofinançades pel Fons Social Europeu, sense que hagin suposat cap cost addicional per a les famílies.

La pandèmia ha obligat els centres educatius a suprimir les sortides habituals i aquesta ha estat una manera de poder continuar amb el treball d'immersió lingüística des del mateix centre, explica Esther Casals, coordinadora pedagògica del centre.

Treballar l'elaboració de les postals de Nadal i fer-les enviar als avis, als Estats Units, ha permès a més de fer un bon treball de llengua, conrear el tema dels valors, entre els més joves, conclou Casals.