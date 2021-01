Cistella corre per obtenir fons contra la leucèmia infantil

L'AMPA de l'escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella ha organitzat una cursa solidària per ajudar i donar suport a la investigació per a la curació plena de la leucèmia infantil, a través d'un projecte que, també, té en compte la salut emocional dels infants i dels familiars.

Amb aquesta iniciativa, els cistellencs van col·laborar fent una aportació voluntària i participant en la cursa. Cada corredor va rebre un diploma.

L'activitat va tenir lloc el passat 20 de desembre sota el lema «Vine a córrer per una bona causa». La Fundació Unoentrecienmil convida tots els centres educatius a organitzar al seu centre una cursa solidària, ja sigui física o virtual. Aquesta és la sisena edició en què que Cistella participa.

En aquestes curses, cada participant pot aportar des d'1 euro per inscripció per sumar el seu granet de sorra a aquesta causa, que és més necessària que mai aquest any ja que el finançament ha caigut per la crisi de la covid-19.

Aquesta aportació es destina a projectes d'investigació que finança cada any la Fundació Unoentrecienmil des del 2014.