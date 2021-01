Susanna Gómez: «La gent comuna sí que podem fer molt per canviar el món»

Un grup de voluntaris va unir les seves forces el febrer del 2010 per constituir l' associació solidària Children of Africa. L'educació, la sanitat i l'empoderament de la dona són els tres eixos d'acció fonamentals. «La nostra missió és generar, trobar i donar suport a projectes de cooperació en desenvolupament que millorin directament la vida de comunitats rurals en risc d'exclusió social a Kènia»,destaca Susanna Gómez. Juntament amb la seva parella, William B.Munga, dirigeixen una acadèmia d'anglès, amb el punt neuràlgic del'entitat a Figueres, impregnada de la seva essència: «Nosaltres no tenim oficines ni treballadors assalariats: som un gran equip de voluntaris, la majoria mestres i educadors, que formem el cor de l'associació».

Després de deu anys de vida, continua intacta la il·lusió: «Ens ha omplert moltíssim poder constatar la força del voluntariat, és en el que basem tot el que fem. Creiem que el treball en equip pot moure muntanyes. Ens satisfà també poder constatar que això que sentim tantes vegades, que nosaltres, la gent comuna, poc podem fer per canviar el món, no és veritat. Són comentaris que serveixen per tenir la consciència tranquil·la quan la nostra actitud davant les injustícies és més aviat la immobilitat. En realitat és molt, el que podem fer per contribuir a canviar el món», afegeix Susanna Gómez.

L'associació va obrir el 2016 una delegació a Barañain (Navarra). Du a terme els seus projectes de co-operació a diverses poblacions rurals de Kènia i centra el seu camp d'actuació en la infància i la joventut, ja que és el sector de la població més desfavorit i creuen fermament en el paper principal que juga l'educació en el desenvolupament de qualsevol comunitat mundial.

Les probabilitats que un nen acabi l'escolarització primària a Àfrica són del 42%, les probabilitats que acabi secundaria són del 16% i les opcions que acabi completant estudis universitaris són pràcticament inexistents.

Ajuden a organitzar festivals, a fer tallers i seminaris formatius. Però, sobretot, «el que fem ara és ajudar en projectes ja existents, com les escoles i centres mèdics de Kinango. Al principi vam cometre algun error de principiants, però quan iniciàvem nosaltres els projectes fracassaven tots. No se'ls feien seus. Llavors vam fer el tomb».

Children of Africa aposta per projectes educatius de qualitat i amb projecció de futur, com el concurs Kinango for Life: «Es va posar en marxa per primer cop el 2011. Children of Africa el coorganitza amb entitats i escoles locals en diverses poblacions rurals de Kènia i vol ser un altaveu per conscienciar el màxim de gent possible sobre la prevenció de la sida».

El 70-80% llarg de projectes als quals Children of Africa dona suport són d'educació i l'altre 15-20%, de suport a dispensaris mèdics i prevenció de càncer i sida. Aquest any van fer tallers per aprendre a detectar el càncer de pit.

Per fer difusió del seu desè aniversari, l'associació ha publicat un vídeo. Susanna Gómez hi explica que va arribar a l'entitat carregada de prejudicis sobre què significa la cooperació. Continua passant amb la gent que s'apunta a fer voluntariat. Hi ha molts clixés i prejudicis : «Un d'ells és presentar el kenià com una persona naïf, infantilitzada, que amb poca cosa és feliç. Tots tenim els mateixos somnis i maldecaps: educació, salut, feina, alimentació».

El 70% de la població de Kènia viu a la zona rural, on la gent és més oberta i generosa. Gómez destaca que «conserven un gran sentiment de comunitat» i admira «la seva manera de viure la religió, d'una forma inclusiva: musulmans i cristians conviuen amb gran respecte».

Des de l'associació, el futur es veu prometedor «si mantenim la mateixa energia», i afegeix: «No pensem descansar fins que no vegem escoles més dignes i cap alumne sense ser escolaritzat a la regió de Kinango», on concentra grans esforços l'entitat.