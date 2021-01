Fumera i Nadalina a Figueres, l'amistat d'un patge misteriós i una nina trapella i riallera

Com si de fum es tractés, la màgia i la il·lusió s'escampen pels carrers i les places de les nostres poblacions durant les festes de Nadal. A Figueres, hi ha dos personatges que ja fa uns quants anys que, per aquestes dates tan assenyalades, es deixen veure i ens acompanyen: són la Nadalina i en Fumera.

Fa uns set anys es van començar a fer les visites guiades del Nadalí pensades per donar a conèixer a les famílies el significat de les llums de Nadal inspirades en els Christmas de Salvador Dalí, unes postals encarregades per l'empresa Hoeschts entre els anys 1958 i 1976. Va ser en una d'aquestes visites que els nens i nenes van veure que de darrere un dels ous de la façana del Teatre-Museu Dalí sortia fum. Era en Fumera. Es tracta d'un personatge màgic de l'imaginari popular de la Catalunya Nord i de les comarques gironines, sobretot de l'Alt Empordà.

Aquesta figura es va perdre un temps, però fa uns anys es va recuperar a les escoles. En Fumera és un emissari de Ses Majestats els Tres Reis d'Orient que té set ulls, un d'ells al dit i s'estira per poder passar per tots els racons. És un patge molt misteriós, que s'esfuma i passa per les xemeneies, d'aquí li ve el nom. En Fumera té un encàrrec reial, fer d'espieta i observar tot allò que fan els infants per apuntar-s'ho en una llibreta màgica, i així poder-ho explicar als Reis d'Orient; sobretot les coses bones ,però també si en fan alguna de molt grossa, perquè com diu la dita, en Fumera «tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra».

El punt d'inici d'aquestes visites era el Museu del Joguet, on hi viu la Nadalina, una nina antiga que és màgica, pren vida i s'escapa de la seva vitrina quan ve Nadal, perquè «m'agraden les llums dalinianes i veure les cares il·lusionades dels infants», explica ella mateixa. És per això que se suma a aquestes visites guiades pel centre de la capital de l'Alt Empordà.

Aquesta nina màgica és un personatge totalment figuerenc, que ha anat creixent i que cada cop és més popular, i viu envoltada d'ossets de peluix, cavallets de cartró, trens de joguina i altres nines.

Tot i ser molt diferents, la Nadalina i en Fumera són molt amics. En Fumera mai parla i és molt misteriós; en canvi, la Nadalina és molt riallera, trapella i xerraire, sempre explica moltes coses a la mainada i crida el seu amic perquè vingui.

La Nadalina té un os de peluix, l'osset Pepet, i és molt amic de l'osset Marquina, que era la joguina de Salvador i Anna Maria Dalí. «L'osset Marquina li explica moltes històries de la vida de la família Dalí a l'osset Pepet i ell m'ho explica a mi, i jo després ho puc compartir amb la resta de nens i nenes», confessa la Nadalina.

La Nadalina, sempre que s'escapa de la vitrina s'emporta la seva maleta viatgera, on hi du els seus atributs, i quan convé mostra algun d'aquests objectes. Del seu interior, en treu la seva vareta màgica, i quan ho creu oportú la utilitza per fer alguna acció, com, per exemple, fer sortir en Fumera d'algun lloc amagat. A més, hi du lligats tres globus de colors rosa i verd, els seus preferits.

També hi porta una bola de vidre on hi guarda pols de Lluna que recull a les nits, perquè, quan tot és fosc i la gent ja està dormint, a vegades puja al terrat del Museu del Joguet i va per les teulades de les cases de Figueres recollint aquesta pols llunàtica, «que és màgica i gràcies a ella tenim dolços somnis», diu la Nadalina. Quan es feien les visites, al final la nina en posava al front de totes aquelles persones que haguessin fet aquesta ruta, i anava desitjant que tots tinguessin «dolços somnis».

La pandèmia de la Covid-19 també ha provocat canvis en aquestes aparicions i aquest any sorgeixen per sorpresa al centre Figueres, per no causar aglomeracions. S'han instal·lat tres photocalls (plaça de l'Ajuntament, de la Palmera i Josep Pla) on surten la Nadalina i en Fumera fent diferents accions, per poder-s'hi fer alguna fotografia com a record.