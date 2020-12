Els museus animen els visitants a trobar un extraterrestre que s'ha amagat

La Xarxa de Museus de les Comarques Gironines ha impulsat una activitat per a aquestes festes nadalenques pensada per animar les famílies a gaudir dels espais culturals. Proposen buscar l'extraterrestre que s'ha perdut per les vitrines de les sales. L'extraterrestre recorda un personatge molt conegut del pessebre i aquells que el troben poden aconseguir un regal. A la comarca de l'Alt Empordà, podeu gaudir d'aquesta iniciativa a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, al Museu de l'Empordà de Figueres, al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres i al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries de l'Escala.

La campanya #NadalAlMuseu està activa fins al 7 de gener. Allò més interessant d'aquesta xarxa de museus, integrada per 26 espais museístics de les comarques gironines, és que les temàtiques són variades: hi ha la història, el cinema, el joc, l'artesania, l'arqueologia, l'etnologia, el medi natural, el mar, la tecnologia, l'art, etc.

La missió de les xarxes territorials és aconseguir que el conjunt de museus puguin complir les seves funcions com a institucions culturals públiques. És per això que les xarxes presten serveis de cooperació i promouen activitats mancomunades, de manera que els museus puguin dur a terme i millorar totes les funcions que els són pròpies.

La figura de l'extraterrestre s'ha creat, de fet, per transmetre els continguts als més petits. Per participar en l'activitat nadalenca només cal visitar un museu, buscar aquest simpàtic personatge i, un cop localitzat, cal dirigir-se al personal de la recepció per explicar on s'ha fet la troballa. Aleshores, a la recepció, rebreu un obsequi.



