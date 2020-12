Marc Roig: «Penso que, si vols arribar lluny, has d'anar acompanyat»

Amb més de dues dècades d'experiència en el sector immobiliari, el santperenc segueix apostant per la formació contínua i la diversificació.

Per circumstàncies de la vida, sense buscar-ho, de retruc, Marc Roig Munell, nascut a Sant Pere Pescador el 5 de novembre de 1975, va entrar en el sector immobiliari coincidint amb el canvi de mil·lenni, una professió convertida en passió. La formació constant i la diversificació, imperativament de la mà de l'especialització, són els fonaments d'una trajectòria de més de dues dècades de supervivència i creixement a l'Alt Empordà.

L'estiu del 2000, el tracte amb la gent l'atrau prou per quedar-se en una feina a priori temporal, a més del potencial en aquell moment previ al canvi de moneda. «Era un altre món, estàvem al principi d'un creixement exponencial amb l'entrada a l'euro i la baixada en picat dels tipus d'interès», recorda sobre les seves primeres operacions a Empuriabrava. Set anys després, es converteix en un dels fundadors d'Habitam, a les portes d'una crisi econòmica que va liquidar bona part del sector. «Quan vam obrir, ens va tocar la loteria», rememora irònicament sobre aquell sotrac, on va sorprendre la dimensió del tsunami, però no la seva arribada. «Sabíem que havia de venir una correcció, però no d'aquella magnitud. Es van alinear molts factors com la capacitat d'endeutament, per exemple», diu.

Amb les aigües mogudes d'aquell moment, el remei per a superar la situació era diversificar més enllà de les operacions de compravenda que havien monopolitzat el sector, una lliçó que manté el santperenc actualment a l'empresa que dirigeix: Comprarcasa&Habitam. «Diversificar és molt bo, però fer-ho sense especialització pot fer-te pagar la factura amb el temps», explica tenint en compte que el futur passa per la concreció i l'afinament dels serveis que pot oferir un agent immobiliari, a més de creure enèrgicament en el conegut proverbi africà que diu: «Si vols arribar lluny, has d'anar acompanyat». De fet, predicant amb l'exemple, Roig és l'actual president del BNI GIR Futur, l'organització de networking més important del món, en la seva filial a l'Alt Empordà, on empresaris de diferents àmbits sumen esforços per realitzar els seus negocis.



Formació constant

L'altempordanès sempre ha confiat cegament en la formació contínua com a eina vehicular per sobreviure i créixer en la seva trajectòria professional. Un exemple clar d'aquesta aposta són els nombrosos cursos nord-americans per extreure coneixement i conclusions de la visió de l'altra banda de l'Atlàntic, un mercat diferent del que existeix aquí, però que arribarà inevitablement. «Les immobiliàries aniran cap al model que hi ha als Estats Units, amb agents molt especialitzats per zones, productes, compradors o venedors» diu. A més, la figura de l'intermediari també evolucionarà cap a la de representant, diferenciant clarament entre el tracte al propietari o al comprador, ja que el símil legal seria «com si un advocat volgués defensar les dues parts per igual».

Tot i que el futur de l'habitatge és ben incert, Roig preveu una situació realment complicada sobre l'accés a l'habitatge de la població actual, ja que «anem evocats a un exemple més de distanciament de classes». La precarietat laboral, la poca cultura de l'estalvi i els obstacles per fer les primeres aportacions dels préstecs hipotecaris deixen a l'aire les futures fórmules de propietat i habitatge. «Entrem en una etapa completament nova i creativa. La Covid-19 ha accelerat els processos i canvis que havien de venir».

En qualsevol cas, tot i el sol inestable on es troben els fonaments del sector de l'habitatge, el santperenc manté un objectiu ambiciós a llarg termini: ser la referència immobiliària a l'Alt Empordà. «El futur serà adaptar-nos als canvis, ens hem de preparar per especialitzar-nos al màxim i ser pioners», comenta sobre un objectiu que imposa una exigència completa, perquè «no es pot ser agent a temps parcial». Excepte els caps de setmana, ocupat pel futbol dels seus dos fills, i totes les altres estones que pot gaudir amb la seva família, en què deixa de banda el dinamisme de la professió. I més en aquests temps que ens ha tocat viure.