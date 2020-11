Gemma Roig: «Els sectors del vi i dels licors tenen una part molt romàntica»

A Garriguella es troba una de les poques fàbriques de licors i destil·lats que han sobreviscut al pas del temps. Gairebé un segle i mig precedeix la història de Roicom SA i el celler Mas Llunes, on Gemma Roig (Garriguella, 1988) hi treballa des de fa sis anys seguint els passos del seu pare, l'actual propietari. «Des d'aleshores estic aprenent molt d'ell i encara em queda per aprendre moltes coses del sector».

El camí el va iniciar el rebesavi del seu pare, Joan Roig Solana, amb un primer alambí de 100 litres, «abans la família ja s'havia dedicat a la destil·lació de brisa per fer licors, però la fàbrica es crea el 1875», explica Gemma Roig. Inevitablement, sempre ha estat vinculada amb la fàbrica familiar, però no va ser fins al 2014 que va decidir fer el pas de formar-hi part professionalment, «m'atreia el sector i vaig decidir tornar a casa». Una empenta de la qual se sent satisfeta, «crec que vaig prendre una bona decisió».

Li resulta difícil triar entre el sector dels vins o el dels licors, «potser més el dels vins, però el dels licors és un sector que m'agrada molt i m'agradaria aprofundir més en les plantes i herbes aromàtiques que tenim aquí a la zona perquè pots fer mil licors i trobo que és un sector maco». En tot cas, a ambdós li veu una part «molt romàntica» i que tenen molta relació amb el territori i el paisatge, «tens molt contacte amb la natura, que això m'agrada molt».



Ratafia

Els darrers anys s'ha recuperat una tradició que es remunta molts anys enrere en el nostre territori, «es va perdre, però ara sembla que ha tornat, molta gent fa ratafia a casa, amb els amics». No hi ha una única recepta d'aquest licor tan nostre, «cada ratafia té la seva fórmula, per això cadascú la fa diferent». En el cas de la que elabora Gemma i el seu equip, la Ratafia Empordanesa, és «artesanal», recuperada de la tradició familiar, «tenim receptes de ratafia molt antigues que s'han anat fent a totes les generacions». La Gemma explica amb orgull el caràcter de l'Empordanesa, «busquem molt l'essència i el caràcter de la serra de l'Albera, hi predominen les aromes dels boscos i les plantes que hi ha al Parc Natural».



Dones

Un aspecte que destaca quan es parla de la història de la ratafia i els licors és l'important paper de les dones, «hi havia molta tradició, moltes àvies i mares feien la ratafia a casa i la compartien amb les veïnes». Però, com passava en la resta dels sectors, mai va haver-hi cap dona al capdavant, tot i ser molt més imprescindibles del que es mostrava. A la història de Roicom SA i Mas Llunes també es veu reflectit, tal com recorda la Gemma Roig. «El meu avi era qui portava la fàbrica, però la meva àvia també hi treballava, fent una mica de tot i també s'ocupava de la casa». En definitiva, «tot i no estar al capdavant, eren una part molt important».

A la 39a Festa de la Ratafia d'enguany, celebrada la primera setmana de novembre en format online, la Gemma compartia programa de ponents amb només dues dones més. «En aquest sector hi ha menys presència de dones, també perquè en general hi ha poques fàbriques». Les complicacions administratives per tenir una fàbrica de licors i destil·lats també pot suposar un inconvenient, «a escala administrativa és més feixuc i pot ser una barrera per a molta gent». Tot i això es mostra optimista, «crec que de mica en mica hi haurà més» i que potser es produeix un canvi com ha passat en el sector del vi, «on cada vegada hi ha més dones, moltes sommeliers, enòlogues, al capdavant de cellers...».

També es mostra optimista quan fa referència a la Covid. Un any en el qual el sector s'ha vist afectat «sobretot pel tancament de restaurants» i perquè «hem trobat a faltar les fires i mostres del vi», la Gemma Roig creu que són moments de «reinventar-se». En el seu cas, han impulsat una mesura que «jo crec que ha arribat per quedar-se». Com els clients no podien apropar-se al celler, ells els hi han fet arribar a casa. «Cada vegada la societat funcionarà més així».